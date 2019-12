Další vyhrožování střelbou v Ostravě, tentokrát přímo ve fakultní nemocnici

Pětašedesátiletý muž přišel na oční ambulanci v objektu polikliniky, tedy ve stejné budově, jako se odehrála tragická střelba. Lékařka mu sdělila, že vinou jeho špatných testů mu nemůže vrátit řidičské oprávnění.

„To se seniorovi nelíbilo a klidným hlasem reagoval slovy, že střelba se asi bude opakovat,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Obdobně vyhrožoval padesátiletý muž na ostravském katastrálním úřadu. Úřednice po něm totiž chtěla nechat úředně ověřit podpis na formulář, bez kterého je dokument neplatný. „Mě to nezajímá, já si to tu podám za tisícovku. A jak to neprojde, tak to uvidíte,“ naznačoval muž. Poté přidal vyhrůžky škrcením, až nakonec dodal: „Však víte, jak to bylo na té fakultce v Porubě.“

V obou případech byli o případu informováni policisté, kteří muže zadrželi. „Jednomu už bylo sděleno spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování, za což mu hrozí až roční vězení,“ upozornila Michalíková. Stejný trest nejspíše hrozí u druhému ze zadržených.

Policisté varují, aby lidé ani v návalu vzteku nevyhrožovali, a tím spíše něčím podobným, jako ve fakultní nemocnici. „Ve chvíli, kdy někdo byť jen z momentálního situace vyhrožuje druhé osobě a tím vyvolá její důvodnou obavu o život a zdraví, dopouští se protiprávního jednání,“ připomněla policistka s tím, že podle míry vyhrožování lze takový čin vyhodnotit jako trestný čin.

Střelbou hrozil i středoškolák

Policisté minulý týden prověřovali i slova šestnáctiletého školáka v Třinci.

„Však počkejte, v pátek třináctého toho bude trojnásobek,“ prohlásil podle svědků šestnáctiletý mladík, když při rozhovoru se spolužáky a s vyučujícími mluvil v úterý o tragédii v Ostravě.

Středoškolák tím vyvolal znepokojení napříč pedagogickým sborem, zvlášť když další den bez omluvy nepřišel do školy.Věc nyní policisté vyšetřují jako šíření poplašné zprávy.

Tragická střelba, která šokovala celé Česko, se odehrála 10. prosince ráno v budově ostravské fakultní nemocnice. Útočník Ctirad Vitásek tam v čekárně zastřelil šest lidí, sedmá oběť zemřela později.

Muž tvrdil, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit.