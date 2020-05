Užovka přežila pád z desátého patra. Hasiči pak hledali, komu „uletěla“

Padajícího hada zahlédl půl hodiny před pátečním polednem muž z osmého patra věžáku v ulici Kosmonautů v ostravské části Zábřeh. Zavolal proto hned hasiče, kteří tam poslali jednotku specializovanou na odchyt zvířat.

„Po zkontaktování s oznamovatelem hasiči brzy nalezli v trávě před domem, kde měl had ležet, téměř dva metry dlouhou užovku albína. Nejedovatou, klidnou a patrně i nezraněnou,“ popsal mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Hasiči hada bez jakýchkoliv obtíží odchytili, potíž však bylo najít, kde vlastně žije. Začali proto obcházet nájemníky věžáku nad osmým patrem.

„Lidé byli po otázce typu: „Dobrý den, chováte hady?“ viditelně překvapení, někteří hledali skrytou kameru, jiní jen pokrčili rameny,“ poznamenal mluvčí.

Velmi překvapený byl i skutečný majitel z desátého poschodí. Na dotaz, jestli mu nechybí had, se šel přesvědčit do svého terária. „Ke dveřím se vrátil s odpovědí, že had není doma,“ usmál se Kůdela. Užovka se tak po dobrodružném výletu bez úhony vrátila do domácího prostředí.