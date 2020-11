Ostrava asi přijde o část milionů za pozemek Trojzubec. I kvůli černé stavbě

„Pozemek jsme v dubnu prodali společnosti Contera Investment za 95 milionů, což je o 35 milionů více, než stanovil znalecký posudek. Po technické prověrce ale kupec zjistil, že i když je území po bývalé koksovně již dekontaminované a splňuje postsanační limity, část zeminy bude po vybagrování nutné uložit jako nebezpečný odpad, zmínil ostravský primátor Tomáš Macura.

To však není vše. „Kromě toho stále hrozí pokuta do výše jednoho milionu korun za nikdy nezkolaudovanou bruslařskou dráhu. Obě strany mohou od smlouvy odstoupit, ale dohodli jsme se, že část případných vícenákladů uhradí město, a to maximálně do výše dvanáct milionů,“ pokračoval Macura s tím, že i tak město vydělá.

Zastupitelé s tím souhlasili. Opozice se ale ptala, jak to, že o černé stavbě nikdo nevěděl, když město dříve vykoupilo pozemek od jiné soukromé firmy.

„Všichni věděli, že tam ta dráha je. Včetně současného kupce. Ale případnou sankci by bylo nyní povinováno uhradit město,“ uvedla vedoucí legislativního a právního odboru města Renata Kolková.