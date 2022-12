Zloděj si nacpal do tašky čtyřicet másel, pak se o ně přetahoval s ostrahou

„Muž naložil do košíku dva kartony másel a drogistické zboží. Během svého nákupu však jeden karton schoval do regálu mezi toaletní papír a druhý se snažil nenápadně dostat do své tašky. Nějakou dobu se ještě pohyboval na prodejně a poté se odebral k samoobslužným pokladnám, které i s plnou taškou prošel a to bez zaplacení,“ přiblížila dění policejní mluvčí Eva Michalíková.

U pokladen ale na něj už čekali pracovníci ostrahy, kteří jeho počínání celou dobu sledovali. Ti jej vyzvali, aby se s nimi vydal do zázemí prodejny.

„Z počátku muž kladl odpor a nechtěl se dobrovolně vzdát svého „nákupu“ a s pracovníky z ostrahy se o tašku začal přetahovat. Nakonec však obsah z tašky odevzdal,“ doplnila Michalíková.

Odcizený lup v celkové hodnotě čtyř tisíc korun, který kromě čtyřiceti kusů másel zahrnoval také gelové prací kapsle a několik kusů osvěžovačů vzduchu, byl v pořádku vrácen zpět prodejci.

Pro muže si přijeli policisté, kteří zjistili, že pachatel byl za podobný čin již potrestán a odsouzen. Dvaatřicetiletému muži bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež, za což mu hrozí až tříletý trest vězení.