Zabila oblíbenou orlici a přebrala jí teritorium i partnera. Dostala jméno Médea

  16:22,  aktualizováno  16:22
Ochránci přírody z Bartošovic na Novojičínsku už vědí, kdo zabil oblíbenou orlici Toničku ze záchranného programu. Jejich podezření se potvrdilo, když objevili mohutnou orlici, které se usídlila v Toniččině bývalém teritoriu. Sokyně se také hned sblížila se samcem Karlem, bývalým partnerem Toničky. Současně dostala příhodné jméno.
Mohutná a mladá orlice Médea, které zabila sokyni Toničku a přebrala její...
Mohutná a mladá orlice Médea, které zabila sokyni Toničku a přebrala její teritorium i partnera Karla. (11. března 2026) | foto: Záchranná stanice a Dům Přírody Bartošovice

Čtrnáctiletou Toničku našli letos pracovníci Záchranné stanice v Bartošovicích mrtvou v jejím teritoriu v oblasti Vítkovské vrchoviny. Podle typu smrtelných zranění usoudili, že se stala obětí jiné agresivnější a nepochybně mladší samice, která ji z oblasti chtěla vystrnadit. Bylo to s podivem, protože Tonička měla velmi dobrou kondici a vážila úctyhodných zhruba pět kilogramů.

Ekologové se však už nediví, protože pachatelku objevili. „Jde o mohutnou, dospělou samici ve věku čtyři až pět let,“ konstatoval vedoucí bartošovické stanice Petr Orel. Rozhodně není z tamního unikátního programu návratu orla skalního do tuzemské přírody, protože orlice nemá nejen vysílačku, ale ani ochranný kroužek.

„Její původ tak zatím zůstává neznámý,“ podotkl Petr Orel. Nejspíše v rámci karpatské populace orla skalního přiletěla z Polska nebo ještě pravděpodobněji ze Slovenska, kde je orlí populace poměrně početná.

Mohutná a mladá orlice Médea, které zabila sokyni Toničku a přebrala její teritorium i partnera Karla. (11. března 2026)

Ochránci přírody už dali orlici jméno Médea. „Jméno odkazuje na jednu z nejmocnějších kouzelnic a tragických postav řecké mytologie, dceru kolchidského krále Aiéta,“ poukázal ekolog na důvod pojmenování.

Navzdory smutku z úmrtí oblíbené orlice, které přežila i postřelení z brokovnice, se ochránci přírody těší i ze současného počínání mladé orlice.

Sblížila se totiž se samcem Karlem, který předtím žil právě s Toničkou. A v posledních letech se marně snažili o potomka. „Zdá se, že mladá Médea s tímto samcem tvoří harmonický pár a není vyloučeno, že by mohli ještě v letošní sezoně úspěšně zahnízdit,“ vysvětlil Petr Orel.

