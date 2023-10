Komplex Organica zahýbal s realitním trhem v Ostravě, sídlí v něm velká IT firma

To se výrazněji změnilo až nyní. „Trvalo to tři roky, ale stálo to za to,“ konstatoval při středečním slavnostním zprovoznění velké kancelářské budovy Organica výkonný ředitel společnosti Contera Dušan Kastl.

„V dubnu 2020 jsme koupili pozemky, tehdy jsme už byli v kontaktu se společností Tietoevry, která je dnes naším největším nájemníkem. V červenci 2021 jsme zahájili výstavbu a přesně o 24 měsíců později jsme měli zkolaudováno,“ přidal detaily vzniku stavby projektový ředitel společnosti Contera Martin Budínský.

Ne vše ale bylo jasné a krásné, jak je při slavnostních zahájeních zvykem říkat. Problémem nové budovy se skleněným pláštěm se stali ptáci. Přesněji řečeno sýkorky. Ty si totiž na novou stavbu ve svém letovém koridoru zvykají jen pomalu. A sklo se stalo jejich nepřítelem číslo jedna.

Past na sýkorky

„Ty informace, které v uplynulých týdnech proběhly některými médii, nebyly úplně přesné. Rozhodně nešlo o stovky mrtvých ptáků denně. Šlo o 38 mrtvých sýkorek. Což ovšem neznamená, že nás to nemrzí,“ popsal jednu z kapitol vzniku nové stavby Budínský.

„Okamžitě jsme se spojili s ornitology, kteří nám doporučili tři způsoby, jak tomu zabránit. Vedle nálepek na sklo to je instalace akustických plašičů a 3D modelů dravců na budově. To významně pomohlo a situace se výrazně zlepšila,“ dodal ředitel společnosti.

Největším nájemcem nově dostavěné budovy se stala společnost Tietoevry. Ta se tam přesunula z nedaleké kancelářské budovy IQ Ostrava poblíž UAN.

„Důvodem byla i změna přístupu k práci v době covidu, kdy docela hodně lidí pracovalo z domu. A zvykli si na to. Organica nám dává lepší podmínky pro přizpůsobení se tomuto trendu,“ vysvětlila manažerka Tietoevry Radka Peráčková.

Vedle známé IT firmy míří do novostavby i další společnosti. Místa už mnoho nezbývá. „Kromě kanceláří je tady i kantýna nebo fitcentrum, osmdesát procent plochy už je pronajato,“ konstatoval Budínský.

Zprovoznění budovy Organica výrazně zahýbalo ostravským realitním trhem. Přesun společnosti Tietoevry například uvolnil prostory právě v budově IQ Ostrava na ulici 28. října. Ta by ale dlouho prázdná zůstat neměla.

„Nějaké nájemce už máme, aktuálně zde budujeme coworkingové centrum, které by se postupně mělo rozrůst až na pět tisíc metrů čtverečních,“ konstatovala manažerka centra IQ Ostrava Petra Pivovarová. „O moderní kancelářské budovy je velký zájem, hlavně u mezinárodních firem, my nově chystáme i celé patro pro firmy, kterým stačí menší kanceláře.“

V současnosti je jen v Ostravě, podle informací na serveru reality.idnes.cz, nabízeno v kategorii kanceláří o rozloze nad dva tisíce metrů čtverečních téměř 20 tisíc metrů čtverečných kancelářských ploch, menších nabídek je ještě více.

Přes 6 600 metrů čtverečních volné plochy nabízí i ostravský komplex Orchard. „Ostrava je, co se týká kancelářských prostor, atraktivní,“ popisuje situaci na ostravském realitním trhu Jan Kratochvíl, manažer společnosti BHS Orchard.

Zmínil, že oproti Praze je Ostrava levnější a nabízí nižší náklady na pracovní sílu. „Neexistuje tady ale segment střední třídy kanceláří, jsou tady buď staré budovy, nebo nové kanceláře, nic mezi. Pro menší firmy jsou tyto většinou drahé, ale pro velké firmy to jde,“ vysvětlil.