Doprava z Hlučína do Ostravy ráno kolabovala, kvůli opravám mostů lépe nebude

Důležitou spojnici mezi Ostravou a Hlučínskem, silniční most přes Odru u ostravského obvodu Petřkovice, uzavřely až do konce roku opravy za 18 milionu korun bez DPH. Most tak je pro většinu řidičů neprůjezdný. Cyklisté však budou moci opravovaný most využívat i nadále.

„Oprava je neodkladná. Po letech služby přestal těsnit mostní závěr, který je nutno vyměnit, na mostě byla zjištěna i nefunkční hydroizolace,“ přiblížil důvody dlouhodobého uzavření mostu pro běžný provoz Miroslav Mazal ze Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jenž rekonstrukci zajišťuje.

Uzavření mostu po zbytek roku zkomplikuje dopravu tisícům řidičů mířících denně z Hlučínska do Ostravy a naopak. Pro ty bude vjezd na most zcela uzavřen.

„Průjezd budou mít zajištěny pouze vozidla Dopravního podniku Ostrava, příměstských autobusových linek a složek IZS. Značená objízdná trasa povede pro kamiony po dálnici D1 přes Svinov a Děhylov a pro osobní dopravu přes Koblov a Ludgeřovice,“ doplnil Miroslav Mazal.

Výzva: Z Hlučína jeďte přes Děhylov a Porubu

„Řekli nám, že to bude, tím to haslo. Jen jsme mohli podat své připomínky. Doufáme, že je přijali,“ komentoval plánovanou opravu starosta Petřkovic Ivo Mikulica.

„Požadovali jsme hlavně, aby policisté řídili křižovatku na Koblov, kde se dá očekávat, hlavně na začátku, velký provoz. Slíbili nám, že se tak stane. Přes most přejede denně možná i třicet tisíc vozů. Doufáme, že se vše zvládne.“

Hned první den však přinesl komplikace a zejména v Petřkovicích a v Ludgeřovicích se záhy začaly tvořit kolony.

„Doprava mezi Hlučínem a Ostravou kolabuje, tvoří se až hodinová kolona. Doporučujeme řidičům, aby z Hlučína jeli ve směru na Děhylov a Porubu,“ uvádějí dopravní specialisté.

Starosta: Ráno to byl masakr

Starosta Ludgeřovic Daniel Havlík označil ranní dopravu v obci za masakr. „Stálo se nejméně hodinu, bylo to úplně zastavené, teď už se to začalo rozjíždět, tak snad máme na chvíli klid. Obáváme se však, co nastane při odpolední špičce v opačném směru,“ povzdychl si.

Podle něj byla situace lepší ve směru na Děhylov. „Tam se podle mých informací stálo maximálně půl hodiny. Doufáme, že to byl jen začátek a lidé si najdou další cesty, aby se uzavírce vyhnuli. Třeba už mám zprávy, že někteří začali jezdit přes Šilheřovice,“ poznamenal ludgeřovický starosta.

Policie upozornila, aby řidiči dbali všech nařízení a využívali objížděk. „Dopravní situaci monitorujeme a reagujeme na vzniklé komplikace,“ poznamenala policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Další potíž bude čekat automobilisty v Porubě. Na stejné období, tedy od začátku června do konce roku, naplánovalo ŘSD také opravu mostu přes Porubku v ulici 17. listopadu.

„Od šestnácté hodiny ve středu 2. června je nutno počítat s úplnou uzavírkou ulice 17. listopadu v místě zhruba půlroční rekonstrukce mostu přes Porubku. Za cenu přibližně 20,5 milionu korun bez DPH je smluvena demolice nevyhovující nosné konstrukce mostu s následnou výstavbou nové ocelové stavby odolné proti povětrnostním vlivům a zátěži více než 17 500 aut denně,“ upřesnil Mazal.



Komplikace i na průtahu Frýdkem-Místkem

Současná oprava obou mostů, byť stojících na opačných koncích Ostravy, může výrazně ovlivnit dopravní situaci v Porubě. Právě po Průběžné ulici, vedoucí od Globusu k Martinovu, totiž povede část objížďky pro nákladní automobily, které nebudou moci projet přes uzavřený most u Petřkovic. A řidiči osobních automobilů mohou využívat například i Martinovskou ulici a ulici 28. října.

Na výrazné dopravní omezení, byť výrazně kratší, se musí už opakovaně připravit i řidiči projíždějící Frýdkem-Místkem. Kvůli stavbě propojení dálnic D48 a D56 navazující na obchvat Frýdku-Místku bude úplně přerušena doprava na průtahu Frýdkem-Místkem.

„Po přerušení o tomto víkendu čeká řidiče ve Frýdku-Místku další etapa omezení dopravy,“ sdělila krajská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.



„Od pátku 2. června do neděle 4. června, vždy od 18 do 18 hodin, bude doprava na dálnici D48 přerušena. Objížďka bude vedena po původní silnici I/48 a po místních komunikacích přes novou okružní křižovatku na silnici I/48 na místní komunikaci v ulici Kvapilova, dále v ulici Palkovická a Podpuklí. Ve směru od Ostravy pak po ulici 17. listopadu.“