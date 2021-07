Porubě se přitíží, začíná další oprava mostů. Potrvá přes rok

„Ve čtvrtek začne celková rekonstrukce mostů přes Odru v ulici Opavská v Ostravě. Stavba bude trvat skoro třináct měsíců a vyjde na 71,6 milionu korun,“ řekla Nikola Birklenová, mluvčí krajského úřadu.

K opravě a s ní souvisejícímu omezení provozu vedl špatný stav mostů přes řeku.



„Oba mosty přes Odru v ostravské Nové Vsi už začínaly být ve špatném stavu. Proto je nutná jejich celková rekonstrukce,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Omezení budou obdobná jako v minulosti při podobné opravě sousedních Svinovských mostů.

Ty vedou silniční dopravu primárně přes železniční trať. „Kvůli opravám se nevyhneme nutným omezením provozu,“ vysvětlil náměstek hejtmana. „To znamená, že v každé etapě bude průjezdný jeden jízdní pruh v obou směrech a jeden speciální pruh bude určený autobusům.“

Celkově by oprava se zimní přestávkou, kdy se bude na mostech jezdit po celé šíři vozovky, měla trvat 390 dnů.

„Rekonstrukce mostů potrvá přes rok kvůli velkému rozsahu prací. Přece jenom se jedná o celkovou opravu. Budou odstraněny živičné vrstvy a izolace, pryč půjde i mostní zábradlí a mosty dostanou vše nové,“ vypočítal rozsah oprav Radek Podstawka. „Také budou opraveny mostní římsy a mostní závěry. Celá ocelová i spodní betonová konstrukce mostů bude otryskána a následně opatřena vhodnou ochranou. Ocel dostane protikorozní vrstvu, beton nové sanační omítky. Součástí rekonstrukce bude i repase ložisek a oprava veřejného osvětlení.“

Další dopravní komplikace pro obvod

Pro Porubu je omezení počtu jízdních pruhů na mostech špatnou zprávou. V rámci obvodu se již opravuje most přes Porubku v ulici 17. listopadu a do konce prázdnin je kvůli stavbě kruhového objezdu uzavřena také ulice Nad Porubkou.

Městská část tak přišla – v jednom případě do konce roku, ve druhém do konce prázdnin – o dva sjezdy z důležitého tahu Rudná. V současnosti zbývá jen sjezd u Globusu, případně komplikovaný průjezd Svinovem. A to přes Porubu vede i objížďka pro nákladní automobily, kvůli opravovanému mostu přes Odru v Petřkovicích.

Podle Martina Otipky, mluvčího porubské radnice, mohla být situace ještě horší.

„Každá stavba má jiného investora. Někde rekonstruuje město, jinde kraj, Ředitelství silnic a dálnic, nebo soukromý investor. Vzhledem k tomu, že se jedná o několik investorů, od kterých se navíc informace dozvídáme postupně, má Poruba jen omezené možnosti, jak to ovlivnit,“ řekl Otipka. „Přesto se do jednotlivých případů snažíme aktivně vstupovat. Už v zimě jsme vyvolali schůzku, při které jsme se snažili domluvit koordinaci prací tak, aby nedošlo k uzavření všech příjezdů do Poruby najednou. I to v jednu chvíli hrozilo. Naštěstí se tak nestalo.“