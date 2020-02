Bohumín opraví osm cihlových domů domů v bývalé rafinerské kolonii

Bohumín chystá velkou rekonstrukci. „Z celkových 64 bytů už jsou nájemníci jen v šestnácti. S těmi, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou a nemají vůči městu žádný dluh, jednáme o přestěhování do jiných městských bytů. Do konce května by už mohly být všechny byty prázdné,“ uvedl místostarosta Igor Bruzl.



Radnice chce z červených domů v bývalé dělnické kolonii udělat lepší bydlení. „Lokální kamna v bytech nahradí ústřední vytápění. Rušit a zasypávat se bude i osm septiků, všechny domy se totiž nově napojí na veřejnou kanalizaci,“ zmínila mluvčí města Lucie Balcarová.

Budovy dostanou také novou střechu, vnitřní zateplení, přibudou balkony a střešní okna. Chystají se i další úpravy. Celkově za přestavbu radnice zaplatí odhadem 100 milionů korun.

Po rekonstrukci vznikne 52 dvoupokojových až čtyřpokojových bytů s kuchyňskými kouty.

„Velikostně budou mít od 55 do 90 metrů čtverečních. Většina z nich bude přitom mezonetových,“ doplnil Bruzl s tím, že zůstane zachován původní ráz červené kolonie.

Město pak lidem nabídne byty k nájmu v licitaci, jak je v Bohumíně běžné.

Stavební práce začnou na jaře příštího roku, pokud vše půjde podle plánu, mohli by se první nájemníci do osmi domů stěhovat zhruba za tři roky. Domů z roku 1908 bylo v místě původně devět, ale jeden v roce 1997 zdevastovala povodeň.