„Snímky zachycují každodenní život v Opavě – běžné ulice, domy, obchody, slavnosti i zdánlivě obyčejné okamžiky. Ukazují, jak město vypadalo a žilo v minulosti,“ popsal takzvanou Vzpomínkovou mapu Opavy mluvčí radnice Roman Konečný.
Doplnil, že projekt nabízí možnost komunitního sdílení, tedy že každý, kdo má zajímavý dobový snímek, jej může do mapy nahrát a archiv rozšířit. Aktuálně obsahuje na tři stovky fotek, jež ukazují, jak město vypadalo i jak se měnilo.
Je tam mimo jiné k vidění bobová dráha v dnešních Městských sadech ze sklonku 19. století, vodou zaplavená křižovatka Pekařské s Nákladní při povodni roku 1903 či všední den na opavském Dolním náměstí v roce 1905. „Trhovci jsou na svých místech a náměstím právě projíždí tramvaj,“ upřesňuje popisek k fotografii.
Život za první republiky připomíná fotka zbrusu nové budovy obchodního domu Breda, vítání prezidenta Beneše v srpnu 1937 na Horním náměstí či záběr na konečnou tramvajové linky číslo 4 v Městských sadech z roku 1940.
Zkázu po osvobozovacích bojích v roce 1945 dokládá třeba fotka Němci zničeného mostu i s vlakem na trati z opavského Západního nádraží směrem na polskou Pilszcz či pohled z Dolního náměstí do ulice Mezi Trhy lemovaný ruinami domů i hromadami suti.
Poválečnou éru pak ilustrují snímky letní pohody na městském koupališti z 50. let, fotky nové zástavby domků, jež v 60. letech vznikla v místní části Komárov, či záběry z výstavby sídliště Kateřinky v 80. letech. Zajímavé jsou i momentky z bruslení na kluzišti, které na Horově náměstí zhotovili tamní obyvatelé v zimě 1985.
Velkou událostí byl v Opavě pohřeb Petra Bezruče, který v mapě dokládá fotka z centra města. „Pohřbu básníka se 23. února 1958 zúčastnily tisíce obyvatel. V té době ještě nestála budova Slezanky, a tak mohl smuteční průvod z konkatedrály zamířit přes dnešní park na Ostrožnou a pokračovat směrem na Městský hřbitov,“ píše se pod snímkem.
A nechybějí ani sokolské průvody v Opavě-Kylešovicích, jež zachytilo hned několik záběrů z let 1946 a 1965, nebo odstřel starého hotelu Koruna z roku 1977 v centru Opavy. Bourání patří i jeden z nejmladších záběrů – likvidace budovy ministerstva zemědělství, jež byla součástí komplexu Slezanky, z roku 2015.
„Cílem mapy je přiblížit bohatou historii města nevšedním a zároveň velmi osobním způsobem,“ dodal k online projektu mluvčí Konečný. Fotografie do základní databáze poskytli kromě města Opavy a Opavské kulturní organizace tamní sběratelé Rudolf Dybowicz a Milan Selingr.