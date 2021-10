Dva pruhy, nebo čtyři? Tvář opavské výpadovky závisí na výsledcích analýzy

Předmětem podrobného monitoringu je Těšínská ulice od železničního přejezdu u Ostroje do města a celý Zámecký okruh k jeho křížení s ulicemi Ratibořská a Praskova v Opavě. Podle posledního sčítání dopravy tudy denně jezdí na 15 tisíc aut.

„Mikrosimulace nám ukáže, jestli je řešením pro optimální fungování Těšínské ulice dvoupruhová silnice s cyklopruhy po stranách, nebo zanechání čtyř pruhů, jak je tomu dnes. Výstupem budou i konkrétní návrhy, jak situaci řešit,“ objasnil Jakub Hvězda z kanceláře hlavního architekta opavského magistrátu.

Uvedl, že problémem jsou například přechody pro chodce neřízené semafory, řidiči je prakticky nerespektují. Pouhé osazení každého přechodu semaforem by však s sebou neslo zdržování dopravy i vyšší zátěž ovzduší ze zastavujících aut. Vybudování ostrůvků uprostřed přechodů by zase znamenalo vyšší počet zásahů do vozovky.



Doprava se na vybraném úseku bude analyzovat v pracovních dnech od 18. do 22. října. Hvězda dodal, že pro dvouproud i čtyřproud již teď existuje řada argumentů pro i proti, a právě zpracovávaný studie by měla ukázat, která varianta je lepší.

Náklady na celý monitoring činí 982,5 tisíce korun, půlmilionovou částkou přispělo hejtmanství. Kraj je totiž vlastníkem silnice, zvažuje se ale její převedení právě na město Opavu.