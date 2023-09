Auta už Opavu objedou celou, dokončený severní obchvat vyvede z města kamiony

„Dokončení severního obchvatu přinese výraznou úlevu centru Opavy, kde každý den projíždí téměř 16 tisíc aut. Ve městě se zásadně zvýší plynulost a bezpečnost dopravy, sníží hluk a zlepší životní prostředí,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Zhruba pět kilometrů dlouhý úsek s osmi mosty, dvěma okružními a jednou mimoúrovňovou křižovatkou navazuje na východní část severního obchvatu, jež je v provozu od roku 2019 a vede od kruhového objezdu mezi Opavou a Malými Hošticemi ke Stříbrnému jezeru. Tou podle sčítání dopravy z roku 2020 jezdí na 10 tisíc aut, ulevila hlavně opavským Kateřinkám.

Teď řidiči mohou pokračovat dál obkroužením Stříbrného jezera mimo městskou zástavbu až k výpadovce na Krnov. Nová je i kilometr dlouhá spojka mezi ní a výpadovkou na Bruntál.

„Dále se připravují další části, tentokrát jižního obchvatu Opavy,“ dodal Mátl. Hotovo by mělo být do roku 2030 a Opavu obkrouží ucelený prstenec. Ten je nutný, protože se ve středu Opavy, jež kdysi byla důležitým obchodním uzlem, protíná několik klíčových silnic, a to I/46, I/56, I/57 a I/11. Situace je tak horší než ve městech, jež trpí průtahem jedné dopravní tepny.