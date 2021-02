Překážková dráha pro seniory, kritizují lidé očkovací centrum v Opavě

Senioři obtížně zdolávají schody do očkovacího centra na Bezručově náměstí v Opavě. „Nevím, kdo vymyslel tohle očkovací centrum, ale pokud to má být cesta, jak rozlišit zdravé důchodce od těch nemocných, pak se to povedlo,“ komentoval to senátor Ondřej Šimetka na Facebooku a připojil video, jak obtížně schody zdolává muž s berlí.