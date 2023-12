Ostravská IT firma je v insolvenci, lidé mohou zůstat před Vánocemi bez výplat

Do nevítaných problémů se dostalo zhruba 160 zaměstnanců ostravské pobočky společnosti Okin Process poskytující služby v oblasti IT, telekomunikačních technologií a podpory prodeje. Ta 8. prosince požádala Městský soud v Praze o zahájení insolvenčního řízení. A soud jí vyhověl. „Dlužníku se nepodařilo získat nového klíčového zákazníka, díky kterému by byl schopen hradit své závazky,“ stojí v insolvenčním návrhu, který na sebe firma podala.