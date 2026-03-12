VIDEO: Pálíme! Těžební věž se při pádu na okamžik zastavila, pak zmizela v prachu

Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů trhaviny u země podsekla 75 metrů vysokou železobetonovou skipovou věž dolu ve Staříči na Frýdecko-Místecku. Konstrukce se nejprve naklonila a pak na okamžik zastavila. Nakonec se skácela na předem určené místo, roztříštila se a zmizela v oblacích prachu. Dnešní odstřel těžební věže zachytil dron státního podniku Diamo.

Mohutná železobetonová konstrukce desítky let sloužila k vývozu vytěženého uhlí, po odstřelu se nejprve naklonila a pak se přesně v 9 hodin ráno zvolna sunula k zemi.

Drony natočily pád věže v DIAMU
Stav po odstřelu skipové věže Dolu Staříč II z 12. března 2026. Snímek zachycuje hromadu suti a zkroucených ocelových konstrukcí, které zbyly z padesátimetrové dominanty areálu. Prach se již usadil a na místě zůstalo přibližně 2 000 tun betonového a kovového šrotu.
Střelmistři přitom před akcí pečlivě plánovali postup, aby se kolos sesunul do přesně určeného prostoru.

Podle pracovníků státního podniku Diamo byla budova skipu postavena nad výdušnou jámou o průměru 7,5 metru, kterou před odstřelem zlikvidovali zásypem a ukončili betonovou zátkou. Většina zařízení však ve věži zůstala.

Přísná bezpečnostní opatření a zákaz dronů

Odstřel doprovázela mimořádná bezpečnostní opatření. V okolí dolu platila dočasná omezení v dopravě a pohybu lidí. „Prosíme všechny, aby na místě respektovali pokyny hlídek a bezpečnostních pracovníků,“ uvedl podnik Diamo na Instagramu.

Zaměstnanci podniku Diamo natočili celý odstřel i dronem ze vzduchu. Pro veřejnost však byl před akcí vyhlášen zákaz používání dronů pro pořizování záběrů z bezpečnostních i provozních důvodů.

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Lidé, kteří se na událost přišli podívat, mohli odstřel sledovat z bezpečné vzdálenosti mimo vyznačený perimetr.

Konec jedné éry

Důl Staříč II byl součástí utlumovaného Dolu Paskov. Po ukončení těžby v roce 2017 a následném převzetí areálu státním podnikem DIAMO od společnosti OKD probíhá postupná likvidace povrchových objektů.

Odstřel se původně plánoval již dříve, byl však odložen kvůli nálezu azbestu v konstrukci, který musel být nejprve odborně odstraněn.

Po odstranění sutin plánuje DIAMO další revitalizaci území. Podobný osud potkal v uplynulých letech i další věže v revíru, například na Dole Lazy nebo v nedalekých Chlebovicích. Hornické věže, které kdysi definovaly siluetu regionu, tak jedna po druhé ustupují nové budoucnosti bez těžby uhlí.

