Srnec se zaklínil do odhozených drátů, vysvobodit jej museli ochranáři

Dospělé zvíře se do drátěného odpadu zaklínilo minulý týden v lese na Novojičínsku. Samo se už však nedokázalo osvobodit. Srnce v nesnázích si naštěstí všimli lidé procházející poblíž, kteří kontaktovali pracovníky Záchranné stanice v Bartošovicích.

„Zcela jistě s dráty několik hodin marně bojoval a prožíval obrovský stres, naprosto se vysílil. Po vyproštění trvalo několik hodin, než se vzpamatoval a pomalu odkráčel,“ uvedli na facebookovém účtě záchranné stanice pracovníci.

Odhozené části elektrických ohradníků a různé zbytky jiných druhů oplocení v lese jsou podle nich častým jevem. Pro divoká zvířata však představují nebezpečnou past.

„Už jsme řešili celou řadu případů srnčí či dančí zvěře zamotané do těchto odpadů, ale týká se to také větších ptáků, měli jsme případy zamotaného výra, káně či čápa,“ doplnili ochranáři. „Poučení je jediné, odpad do přírody prostě nepatří,“ varovali.