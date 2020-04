Při pandemii je v popelnicích až o polovinu více odpadu. Jako o Vánocích

Sto padesát červených uzamykatelných nádob rozmístila do všech svých obydlených částí Karviná. Lidé do nich otvorem ve víku odkládají použité roušky, respirátory, jednorázové ústenky, rukavice i kapesníky, uložené do zavázaných igelitových sáčků.

„Odpadové nádoby se budou vyprazdňovat přibližně jednou za měsíc, což představuje běžný interval pro naplnění nádoby, a tento odpad se bude likvidovat přímo ve spalovně,“ upřesnila Jana Maierová, vedoucí karvinského odboru komunálních služeb. Karviná je první, kdo nové nádoby používá.

Odpadové společnosti ale hlásí i další projev pandemie – výraznější nárůst objemu komunálního a tříděného odpadu kvůli změně denního režimu lidí. V některých částech kraje kvůli tomu i častěji odpad svážejí, je ho více až o polovinu.

„Objem směsného komunálního odpadu narůstá tak významně, že některé obce jsou kvůli tomu již nuceny navýšit četnost svozu. Lidé jsou více doma a tím produkují více komunálního odpadu, který navyšují i jídelní zbytky,“ uvedl David Melichar, jednatel třinecké odpadové firmy Smolo Services.

Také Ostrava má komunálu více. „Lidé vyhazují větší množství odpadků, situace je podobná jako o Vánocích,“ řekla mluvčí společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová. Svozy se zatím nenavyšují. „Když je třeba, řešíme situaci mimořádným svozem, jinak máme standardní režim,“ dodala.

Například na Opavsku je kromě vyššího množství komunálu vidět i nárůst zeleného odpadu. „V dubnu jsme začali svážet biologicky rozložitelný odpad a je znát, že lidé jsou doma a pracují na zahrádkách,“ konstatoval Martin Girášek z Technických služeb Opava.