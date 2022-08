Lidé v malých obcích kraje elektroodpad třídí, ve městech končí v popelnici

Zaměstnanci Elektrowinu se loni postarali o 43 082 tun velkých elektrospotřebičů, jako jsou chladničky, mrazničky, čerpadla, ale také pračky, sušičky a bojlery. Menších spotřebičů, tedy vysavačů, toustovačů, lamp či televizorů odvezli 493 tun.

Žárovek a zářivek bylo pouhých šest set kilo. Jenže právě rozbité zářivky mohou rtutí kontaminovat spodní vody v okolí skládek komunálního odpadu.

Podle průzkumu společnosti Ekolamp, která ročně oslovuje přes tisíc respondentů, by pouze dvacet pět procent lidí v kraji vyhodilo zářivky do speciálních nádob. Do sběrného dvora by s nimi zajelo jen sedmnáct procent dotázaných.

„Byť se může zdát, že o nic nejde, je tato situace poměrně nebezpečná. Zářivky jsou křehké a ve směsném odpadu se často rozbijí,“ upozorňuje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp. „Z poškozených kusů může vytéct luminofor, který obsahuje malé množství toxické rtuti. I to dokáže spodní vody kolem skládek kontaminovat,“ přibližuje.

Průzkum nicméně ukázal, že lidé o rtuti v zářivkách vědí. Do popelnice je vyhazují v menší míře než jiné žárovky.

„V průměru skončí ve směsném odpadu třicet procent všech světelných zdrojů. LEDek a wolframek je o deset procent více než zářivek. Povědomí o správné likvidaci lidé mají, na ekologické chování ale často rezignují,“ shrnula Adamcová.

Zatímco obyvatelé menších obcí jsou podle ní zvyklí odvážet odpad do sběrného dvora i několik kilometrů daleko, jen aby si neznečistili okolí, lidé z větších měst ho odhodí do popelnice.