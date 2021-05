Obnovená konkatedrála i kapličky v přírodě, kostely se otevřou turistům

„Konkatedrála se do projektů Noc kostelů a Otevřené chrámy zapojí úplně poprvé. Za dva týdny se otevře i ke slavnostnímu užívání bohoslužbou 12. června,“ řekl Martin David, apoštolský administrátor ostravskoopavské diecéze.

Svatostánek má za sebou největší celkovou obnovu od oprav po druhé světové válce. Trvala dva roky, přišla na 78 milionů korun a je to největší investice do obnovy sakrální stavby v diecézi. Zrekonstruovaný je vnější plášť, omítky a okna, upraveno okolí, kompletně obnovené interiéry a zrestaurované dřevěné, kamenné i zámečnické prvky.

„Mohutné dřevěné vyřezávané hlavice sloupů byly po válce jen provizorně doplněny sádrou, což se teď při opravě podařilo napravit a doplnit původní hlavice vyřezávanými prvky. Kostel byl vymalován a byla obnovena barevnost prokázaná restaurátorskými průzkumy,“ řekl mluvčí biskupství Pavel Siuda.

Archeologové našli náhrobní kámen i schodiště

Archeologové u kostela během oprav objevili starý náhrobní kámen se znakem německých rytířů, nalezen byl kamenný svorník z gotické fáze výstavby chrámu či staré schodiště v tloušťce zdi severní věže, jež je nejstarší částí chrámu.

„Vnitřek kostela byl v jeho gotické podobě s největší pravděpodobností neomítaný, cihly byly jen vyspárované. Pokud byly na jeho stěnách malby, na což ukazují některé prameny, pravděpodobně se přeomítaly jen plochy pro tyto malby. Ty se ale zatím nepodařilo nalézt,“ popsal památkář Dalibor Halátek.

Upozornil i na hlavní portál kostela. Jeho zdobné prvky byly dosud pod nánosy cementu a je po náročném očištění. „Máme krásný portál, který má nejbližší analogie v Krakově,“ konstatoval. V chrámu je i expoziční místnost. Poprvé si jej lidé prohlédnou v pátek na komentovaných prohlídkách Noci kostelů, od soboty až do 31. října pak díky projektu Otevřené chrámy.

Novinkou je okruh po kapličkách v přírodě

Noc kostelů v diecézi otevře 96 svatostánků. Letošní novinkou je okruh po kapličkách v přírodě, lidé si mohou na kole objet a navštívit kaple v okolí Bílovce a Fulneku. Poprvé je do Noci kostelů zařazen i dřevěný kostelík Panny Marie Pomocnice křesťanů na Gruni či kostelíky ve Starých Hamrech a v Ostravici. Novinkou je také mobilní aplikace Noc kostelů.

Na tu hned od soboty navážou Otevřené chrámy. V letní sezoně zpřístupní 33 kostelů a dvě kostelní věže, o dva objekty víc než loni. Nově třeba kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, rovněž po rozsáhlé obnově. Změnu lidé uvidí už zvenčí, jeho fasáda má novou barvu, přesně podle dochovaných zbytků starších barevných vrstev.

„V křížové chodbě se podařilo najít kompletní malbu z 15. století s motivem Ukřižovaného, na klenbách jednoho křídla pak galerii erbů. Jde o druhou nejstarší erbovní galerii na českém území,“ upozornil památkář Halátek.

Navštívit lze i 700 let starý kostel

Doslova cestování časem lidé zažijí při návštěvě kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu. Ten je rovněž letošní novinkou a také po obnově. Pojí se s nejstaršími dějinami Bruntálu, sloužil jako sakrální centrum jeho prvním osadníkům.

„Při vstupu románským portálem může návštěvník nasát atmosféru 13. století. Jakmile projde, rázem se ocitne o 700 let později v prostoru, který se dochoval téměř v nezměněné podobě tak, jak jej znali obyvatelé obce v období po druhé světové válce. Vstupem do sakristie se opět přesune o několik staletí, do gotické fáze kostela z druhé poloviny 14. století,“ popsal mluvčí Siuda.

Všechny tři historické podoby kostela tam dokumentuje nová expozice a románský vzhled z první půlky 13. století i trojrozměrný model. Kolem kostela je z kamenů vyskládané základové zdivo původní románské baziliky. Svou velikostí stávající kostel přesahovala.

„Nejvýznamnějším objevem bylo zjištění, že kromě dochované části románského portálu je pod podlahou druhého podlaží věže jeho další část. Podařilo se je spojit do jednoho celku. Tehdejší kvalitní kamenická práce umožnila sejmout následné vrstvy,“ uvedl ředitel ostravského Národního památkového ústavu Michal Zezula. Portál je ústředním bodem celé expozice.