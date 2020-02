Obědů zdarma pro děti přibývá. Čísla jsou alarmující, varují odborníci

„Máme radost, že ve spolupráci s ministerstvem školství můžeme pomáhat takovému počtu dětí, které by jinak hladověly. Na druhou stranu je nám líto, že počet dětí, u kterých si rodiče nemohou dovolit školní obědy, stále roste,“ konstatovala Jana Skopová, manažerka charitativních projektů obecně prospěšné společnosti Women for Women.

Moravskoslezský kraj je největším příjemcem podpory, kterou tato společnost zprostředkovává. Aktuálně pomoc čerpá 1 262 dětí ze stovky základních škol v kraji v součtu za 3,8 milionu korun. Šestkrát víc dětí za devětkrát víc peněz než před pěti lety, kdy projekt v regionu začínal. Podle charitativních pracovníků je rostoucí počet těch, kteří potřebují pomoc, alarmující a rozhodně není konečný.

Stoupá i počet dětí stravujících se v jídelnách bezplatně díky evropským penězům zprostředkovaným Moravskoslezským krajem a ministerstvem práce a sociálních věcí.

Hejtmanství umožňuje rodinám ve vážné sociální nouzi bezplatné stravování dětí už třetím rokem, v tom letošním se rozděluje až 23 milionů korun a přihlásilo se na 2 800 strávníků.

Bezplatně do jídelny Projekt Obědy pro děti společnosti Women for Women je v Moravskoslezském kraji sedmým rokem. Aktuálně se takto stravuje 1 262 dětí, zaplacená částka se prozatím vyšplhala na 3,75 milionu korun. Před pěti lety to bylo 199 dětí za celkovou částku 423 tisíc korun. V krajském projektu Obědy do škol letos potvrzení úřadů práce získalo 2 800 strávníků. Jakou částku „projedí“, bude známo na konci školního roku. V loňském školním roce prostřednictvím krajského projektu využilo tento příspěvek 1 888 dětí za celkových 7,9 milionu korun.

„Počet zapojených škol se rok od roku zvyšuje. Zatímco první rok mělo o tento projekt zájem 85 organizací a rok nato o deset více, letos se do projektu přihlásilo 113 základních a mateřských škol,“ informovala Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení Moravskoslezského kraje.

Pomáhají i třídní učitelé

Možnost požádat si o pomoc se stravováním dětí rodičům nabízejí školy i úřady práce. „Třídní učitelé znají prostředí v rodině dítěte a v konkrétních případech nabídnou rodičům tuto možnost. Ti, pokud mají zájem a splňují potřebné požadavky, si pak stravování vyřídí na úřadu práce,“ popsal zástupce ředitele ZŠ Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu Marek Jakš.

V tamní školní jídelně, v níž se stravují i žáci nedaleké ZŠ Kosmonautů 13, takto obědvá momentálně 55 dětí. „Čísla se ale každý měsíc o něco mění,“ upřesnila vedoucí jídelny Vanda Kolodějová.

Jídelna ve spolupráci se školou musí každý měsíc vykazovat, kolikrát který žák obědval, a rodiče mají povinnost obědy v případě absence odhlásit, a pokud tak nečiní a dítě jíst nechodí, o bezplatné obědy přijdou.

„Rodiny, kterých se tato možnost týká, zájem o obědy mají. Pro děti je to přínos, protože to, co dostanou v jídelně, doma nemají možnost v poledne jíst. V naší škole jde zhruba o dvacítku dětí,“ uvedla ředitelka ZŠ Porubská v Ostravě-Porubě Hana Petrová.

„Na každém dítěti záleží“

Například v Opavě momentálně bezplatně obědvá 357 dětí z peněz zprostředkovaných hejtmanstvím a dalších 85 za peníze přes Women for Women. „Čísla se v průběhu roku pohybují plus minus deset dětí,“ dodal ředitel Zařízení školního stravování v Opavě Dalibor Zeman.

To čerpá celokrajsky jeden z největších objemů dotací, protože sdružuje všechny opavské jídelny. Podle charitativních pracovníků je spolupráce škol a jídelen důležitá. „Rádi bychom uvítali ještě větší zapojení škol. Na každém dítěti záleží, byť by mělo být jediné ve škole,“ poznamenala manažerka charitativních projektů Women for Women Skopová.

Možnost obědů zdarma budou mít rodiny i příští školní rok. „Podle aktuálních informací z ministerstva práce a sociálních věcí bude i pro příští školní rok vyhlášena výzva pro kraje k předkládání žádostí o podporu, předpokládaný termín je duben 2020. Moravskoslezský kraj počítá se svým zapojením,“ avizovala za hejtmanství Miroslava Chlebounová.