Po celé první části obchvatu Místku projedou řidiči na začátku září

To pro ŘSD znamená, že dokončení stavby už nic nebrání a první etapu obchvatu budou moci využívat i řidiči přijíždějící ve směru od Příbora. Dokončení tamního napojení totiž bránilo právě chybějící stavební povolení.

Dosud byla první etapa obchvatu průjezdná jen ve směru z Ostravy na Frýdlant nad Ostravicí a zpět.

„Na první etapě obchvatu Frýdku-Místku už probíhají stavební práce tak, aby v září mohl být zprovozněn i zbylý úsek vedoucí od Příbora,“ konstatoval Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

„Ten by měl být zprovozněn 3. září. Současně pokračují drobnější dokončovací činnosti podél otevřeného úseku dálnice D48, který mohou využívat řidiči jedoucí z Ostravy do Beskyd a zpět,“ dodal. Původní stavební povolení zrušil soud poté, co jeho část úspěšně napadli členové sdružení Děti Země kvůli sporné části týkající se způsobu měření hluku. Nové povolení už tuto podmínku splňuje.

S obdobným problémem se stavbaři potýkali i v rámci druhé etapy stavby obchvatu. I tam museli vyřizovat nové stavební povolení. K tomu se navíc přidaly i geologické problémy, na části trasy obchvatu se sesunul svah.

Právě kvůli sesuvu se stavební práce na druhém úseku opožďují, plánovaným řešením je zprovoznění v jednom pruhu v každém směru. „V této podobě, v režimu 1+1, bychom mohli druhou etapu obchvatu zprovoznit v prosinci tohoto roku,“ konstatoval už dříve, při zahájení provozu první etapy obchvatu, Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.

„Samozřejmě bychom byli raději, kdybychom mohli obchvat zprovoznit v plném rozsahu, ale i toto městu pomůže,“ řekl Mátl. Průtahem Frýdku-Místku projede podle posledního sčítání téměř 42 tisíc automobilů denně. Ve stejné době, také na konci roku, by mohla být zprovozněna i zbývající část napojení dálnice D48 na obchvat Třince.