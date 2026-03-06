V terénu už jsou první stroje. „Obchvat odvede veškerou dopravu, která míří z Vítkovska a okolních obcí na Opavu,“ uvedl starosta Tancík k nové komunikaci, která Otice obkrouží z jihovýchodu a napojí se přímo na stavěnou část jižního obchvatu Opavy.
Ta propojí opavské výpadovky na Hradec nad Moravicí a na Olomouc.
Dvoukilometrová silnice se dvěma mosty, z nichž jeden překlene říčku Hvozdnici a druhý tamní záplavovou oblast, má být hotová v únoru 2028.
Stavbu obchvatu nezbrzdily ani mrazy, Opava má nakročeno k unikátu
„Ze zastavěné oblasti přesune dopravní ruch na zemědělské pozemky. Moravskoslezský kraj za projekt zaplatí 183,2 milionu korun,“ informoval náměstek hejtmana Michal Kokošek.
Stavba je krajskou záležitostí a přímo navazuje na obchvat Opavy stavěný Ředitelstvím silnic a dálnic. Z 85 procent ji kryje evropská dotace.
„Otický obchvat je navržený jako dvoupruhová komunikace. Projekt zahrnuje také úpravy napojení stávajících silnic. Právě v těchto místech mohou řidiči očekávat dočasná dopravní omezení,“ upozornil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.
Většina stavebních prací, které má na starosti vybraný zhotovitel Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, se uskuteční v místech, kde dopravu neovlivní.
Po dostavbě zcela zanikne část silnice II/461, což je stávající velmi vytížená propojka kruhového objezdu mezi Opavou a Hradcem nad Moravicí a Otic. „Bude zaslepená. Poslouží už jen jako obslužná polní komunikace pro zemědělce,“ upřesnil starosta Otic Tancík.
Oticemi teď jezdí denně tisíce aut včetně těžké nákladní dopravy. Na nejvytíženějších cestách obcí podle posledních dostupných výsledků sčítání dopravy projede za čtyřiadvacet hodin na šest tisíc vozů.
„Očekáváme zklidnění dopravy až o padesát procent,“ slibuje si od zprovoznění právě stavěné části obchvatu Opavy a následného otevření obchvatu Otic Vladimír Tancík.
Zmizet by měly i kolony, které se v obci na křižovatkách v době dopravních špiček tvoří. „Sto i sto padesát metrů dlouhá řada aut teď není výjimkou,“ dodal starosta.
Obec Otice u Opavy trápí tranzitní doprava. To má nejprve zlepšit dokončení jižního obchvatu Opavy a následně i obchvat samotné obce.
