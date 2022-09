Po první části obchvatu Frýdku-Místku už se jezdí, zbytek prý bude letos

„Jednoznačným přínosem tohoto úseku je odklonění tranzitní dopravy, v tomto případě v severo-jižním směru a od Olomouce směrem do Beskyd,“ konstatoval při zahájení provozu generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. „První etapa končí na okružní křižovatce Frýdlantská, řidiči z ní mohou pokračovat dále do Beskyd, v plném profilu se nyní zprovozní i propojení D48 a D56, které doposud vedlo jen v jednom pruhu.“

Napojení dálnice D48 ve směru od Příbora na část obchvatu dokončenou na konci června se zdrželo kvůli chybějícímu stavebnímu povolení. O to ŘSD přišlo poté, co dal soud zapravdu zástupcům hnutí Děti Země, které nesouhlasilo s nekonkrétními termíny pro vykonání hlukových zkoušek.

Nyní už je ale vše v pořádku, díky získanému stavebnímu povolení mohli stavebníci dokončit i napojení na D48.

S podobnými problémy se potýkala i stavba druhé části obchvatu. I tam soud rozhodl o neplatnosti stavebního povolení, které už má ŘSD nové, navíc se přidaly i komplikace se sesuvem půdy.

„Stavba druhé etapy pokračuje, měli bychom být schopni ji zprovoznit ještě v letošním roce, což by vedlo k definitivnímu odklonění tranzitní dopravy z města,“ přiblížil další plány generální ředitel ŘSD.

Mapka dokončené první etapy obchvatu Frýdku-Místku.

Na plnohodnotné otevření obchvatu si ale frýdecko-místečtí budou muset ještě počkat.

„Určitě to nebude v plném profilu, zejména v oblasti sesuvu u Starého Města zatím plánujeme provoz jen v jednom pruhu, což se bude týkat zhruba 2,5 kilometrového úseku. Ale i tyto problémy řešíme a podle předběžných dohod by mohlo být vše hotovo a plný provoz by mohl být zajištěn v příštím roce, a to ještě před začátkem prázdnin,“ doplnil Radek Mátl.

Zástupci Frýdku-Místku dokončení první etapy obchvatu vítají. „Na obchvat čeká město už desítky let, zprovoznění první části městu uleví. Navíc věřím, že se už letos dočkáme otevření i zbytku obchvatu, byť třeba jen v polovičním profilu,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

Práce na první etapě obchvatu Frýdku-Místku však podle všeho ani tak neskončí. „Stavebníci se na místo pravděpodobně ještě vrátí. Nejsme úplně spokojeni s kvalitou části vozovky. Přebírací řízení sice ještě probíhá, ale už jsme zjistili nějaké problémy. Se zhotovitelem budeme řešit jejich odstranění,“ dokončil generální ředitel ŘSD.