Stavby obchvatů pokračují. Stonavští už nemusí oklikou, Třinec ještě čeká

Už od poloviny prosince mohou řidiči využívat část obchvatu od Českého Těšína až po odbočku na Stonavu. Do té doby museli Stonavští jezdit několik kilometrů dlouhou objížďkou.

„Jde o zhruba 700 metrů nové komunikace, kde je provoz veden bez omezení dle schváleného provizorního dopravního značení,“ konstatovala Petra Havrlantová, mluvčí společnosti Skanska, která obchvat Karviné staví.

Celkem tříkilometrový obchvat Karviné by měl z města vyvést hlavně tranzitní dopravu a spojuje Ostravskou ulici s výpadovkou na Český Těšín. Do provozu by měla být stavba za téměř 900 milionů korun bez DPH uvedena ještě letos.

O zprovoznění u Třince rozhodne počasí

Podle toho, jaké bude počasí, zbývá už jen pár týdnů k uvedení do provozu posledního úseku obchvatu Třince mezi Třanovicemi a Nebory. Ten by zase výrazně ulehčil dopravní situaci v Hnojníku, Stříteži nebo Ropici. Na portálu mapy.cz je už tento úsek dokonce opticky prezentován jako dokončený, navigace tam automobily ale ještě nepouští. Na to si řidiči budou muset ještě pár týdnů počkat.

„Tento úsek jsme skutečně chtěli otevřít ještě v roce 2022, ale hlavně kvůli počasí, kdy na začátku prosince napadlo nečekaně velké množství sněhu, jsme to nestihli,“ vysvětlil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

„U této stavby nám stačí jen pár dní, abychom mohli položit asfaltové směsi, které v mrazech pokládat nelze. To je to, co jsme nemohli ovlivnit, další práce se už dají dělat i ve zhoršených podmínkách,“ vysvětlil.

Současné teplé počasí naopak silničářům pomáhá. „Děláme vše pro to, aby byl tento úsek zprovozněn ještě do konce ledna, doufám, že se to podaří,“ doplnil Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.