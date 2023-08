Na obchvat čeká Hlučínsko roky, projekt však potřebuje podrobný posudek EIA

Nutné je komplexní posouzení vlivů stavby na životní prostředí. „Závěr zjišťovacího řízení je, že záměr bude dále posuzován,“ potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal, že je potřeba vlivy na životní prostředí posoudit podrobněji.

Dodal, že chystají výběrové řízení na zpracování kompletní dokumentace EIA, vyhlášeno by mělo být po prázdninách. „Předpokládáme, že dokumentace bude hotová ve druhém čtvrtletí 2024.“ Jak velké zpozdění v přípravách stavby to bude mít, teď podle mluvčího nelze určit.

Se stávajícím návrhem silnice nesouhlasili například zástupci Ludgeřovic. „Moji předchůdci před pětadvaceti lety dali souhlas pro jiný typ silnice, pro dvoupruh s rychlostí devadesát kilometrů v hodině,“ uvedl starosta Ludgeřovic Daniel Havlík. „Teď jde o tři pruhy se sto deseti kilometry v hodině, to znamená daleko větší zábor území. Už za mého předchůdce Ludgeřovice s rozšířením koridoru nesouhlasily.“

Dodal, že když obec před časem revitalizovala tamní rybníky, zpracovávala posudek o tamním životním prostředí.

„Ten v koridoru ukázal několik desítek chráněných druhů. V malé EIA ale nejsou, i to jsme rozporovali,“ řekl Havlík s tím, že lidé se rovněž obávají hluku. Právě v Ludgeřovicích se totiž má plánovaná trasa kromě rekreační zóny s rybníky přiblížit zástavbě. „Proto chceme velkou EIA. Aby ukázala skutečný vliv stavby na přírodu i na občany.“

Zástupci obce navrhují vyřešit problém například stavbou tunelu v koridoru části silnice. Velkou EIA pro stavbu žádala také například Česká inspekce životního prostředí.

Představitelé krajského úřadu chtějí záměr doplnit o podrobný popis nakládání s odpady, především s přebytečnou zeminou, a uvedli, že trasa zasáhne do biotopů dvacítky zvláště chráněných živočichů, takže je nutné zničené biotopy nahradit. Technické požadavky pro zachování lesních porostů, které jsou součástí biokoridoru, uplatnily Štěpánkovice.

Přeložka cesty má ulevit obyvatelům

Obce a města, jež silnice I/56 protíná, čekají na její přeložku už roky. Podle posledního sčítání dopravy jimi místy projíždí až 15 tisíc aut denně. „Jde u nás o tříkilometrový úsek, ulice Opavská a Hlučínská, který v podstatě rozděluje město napůl. Problémem je hlavně hluk a prach. Přetížené kamiony situaci ještě zhoršují, často se musí opravovat výtluky,“ nastínil místostarosta Kravař Martin Schwarz.

„Trošku jsem doufal, že by malá EIA mohla vyjít. ŘSD se s tím musí poprat. Věřím, že posudek vyjde pro celý průtah,“ konstatoval starosta Hlučína Pavel Paschek. Doplnil, že Sdružení obcí Hlučínska dál na přípravách stavby pracuje nezávisle na posudku EIA. Sdružení nechává zpracovat a platí projektové záměry na jednotlivé etapy stavby, ŘSD by je mohlo předat už na podzim.

„Děláme maximum, aby se to pohnulo kupředu. Právě teď v úterý jsme měli schůzku s firmou, která záměry zpracovává, koordinujeme naše postupy. Záměry projektů by měly být hotové i s připomínkami ŘSD a oponentním posudkem Státního fondu dopravní infrastruktury do konce září 2023,“ upřesnil předseda sdružení a starosta Bolatic Herbert Pavera. Dodal, že pak bude záležet na centrální komisi, ministerstvu dopravy a ŘSD, kdy kterou etapu zahájí.

Přeložka cesty I/56 mimo zastavěná území měst a obcí má pomoci jejich obyvatelům od hluku, prašnosti, otřesů a dalších důsledků nadměrného provozu. Zhruba osmadvacet kilometrů dlouhá trasa by měla vést od takzvaného Kateřinského uzlu, velkého kruhového objezdu na okraji Opavy, až k okružní křižovatce s dálnicí D1 v Ostravě-Přívoze.

Stavět se má na tři etapy: Ostrava – Hlučín, Hlučín – Dolní Benešov a Dolní Benešov – Opava. Takzvanou nultou etapou má být most přes Odru a nad křižovatkou u obchodního centra v Ostravě-Petřkovicích. „Vzhledem k úvodní fázi příprav stavby není možné zatím upřesnit termín zahájení,“ doplnil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.