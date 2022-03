Obchvat Frýdku-Místku staví ŘSD kvůli skluzu načerno, tvrdí Děti Země

„Předpokládali jsme, že se práce na stavbě do jednoho měsíce zastaví, ale místo toho se výstavba dálnice zřejmě naopak urychlila, neboť má zpoždění,“ konstatoval předseda sdružení Děti Země Miroslav Patrik.

„Nezbylo nám, než v pátek poslat ministrovi žádost, aby nám dodal popis stavu staveniště a také informace, kdy se práce zastaví, pokud chybí pravomocné povolení,“ uvedl Patrik.

O povolení přišla část stavby obchvatu poté, co Nejvyšší správní soud uznal kasační stížnost spolku Děti Země proti udělení stavebního povolení. Spolek ve stížnosti protestoval proti rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje z roku 2006, které je součástí stavebního povolení, s tím, že je nezákonné, protože nestanovilo konkrétní termín zkušebního provozu pro následné měření hluku a že to musí být nejpozději do tří let od zahájení provozu na obchvatu.

Děti Země požadovaly, aby byla tato podmínka do závazného stanoviska doplněna. Ministerstvo zdravotnictví však při schvalování stavebního povolení původní stanovisko hygieniků schválilo bez doplnění.

Podle soudu bylo rozhodnutí nezákonné z toho důvodu, že ministerstvo své zamítnutí doplňku řádně neodůvodnilo.

ŘSD: Okamžité přerušení prací není možné

Pracovníci ministerstva dopravy na odpovědi Dětem Země pracují. „Svolali jsme na místo stavby obchvatu kontrolní prohlídku a podle jejího výsledku zvolíme další postup,“ informoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Jeho slova potvrdil i mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. „V pondělí byla pochůzka a kontrola přímo na stavbě. Jejím výsledkem je, že jsme přesně identifikovali stavební objekty, kterých se zmiňovaný krok správního soudu týká. U těchto objektů práce ustávají,“ uvedl s tím, že okamžité přerušení prací nemusí být vždy možné, například z technologických důvodů.

Potíží je s přerušením stavby více. „Zároveň očekáváme od ministerstva dopravy pokyn, jakým způsobem vlastně máme staveniště zabezpečit. Ze zákona totiž máme povinnost takové stavby zajistit po dobu, kdy se nestaví,“ poznamenal Rýdl.

Na jak dlouho budou stavební práce na části druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku přerušeny, zatím není jasné. Dělníci se budou moci na budoucí silnici vrátit až po opětovném získání stavebního povolení. To by mělo odpovídat nálezu Nejvyššího správního soudu.

„Ve spolupráci s ministerstvem dopravy i s ministerstvem zdravotnictví pracujeme na doplnění dokumentu, který Nejvyšší soud postrádal, kvůli kterému platnost stavebního povolení zrušil,“ sdělil Rýdl.

Dalším problémem druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku je sesuv půdy nedaleko Starého Města. I ten může stavbu prodloužit. Na jak dlouho, zatím není jasné.