Lidé z obchůdků na vesnicích nevěří v dotační záchranu, účty jsou likvidační

Drobní obchodníci v obcích však nevěří, že je dotace zachrání. Nárůst cen energií je totiž likvidační.

„Slyšel jsem o tomto programu dnes od starosty, podívám se na to, ale nevím, zda už není pozdě,“ uvedl René Bednarz, který již devatenáct let provozuje potraviny Bea v beskydské obci Řeka na Frýdecko-Místecku.

Před dvěma dny mu přišlo vyúčtování energií za poslední dva měsíce a sumu 72 tisíc korun považuje za likvidační. „Pokud budu platit tak vysoké částky, obchod neutáhnu. A to jsem už o prázdninách vyřadil méně potřebný mrazák a lednici a snažím se vypínat osvětlení, které můžu alespoň trochu postrádat. Obávám se, že ani to nebude stačit k přežití. Za chvíli skončí turistická sezona, což je jediné ziskové období roku, a pak bude konec. Místní si raději nakupují v řetězcích dole ve městě, tady na horách si chodí jen pro nejnutnější,“ popisuje současné podnikatelské soužení.

Ani v Soběšovicích u Žermanické přehrady to není jiné. „Nedovedu si sice představit, že bychom tu malé potraviny neměli, ale nepopírám, že si rád velký nákup pořídím ještě v Ostravě cestou z práce. Když ale doma potřebujeme nějakou drobnost, pošlu děti na kole a během dvaceti minut jsou zpět i s nákupem,“ přiznal soběšovický starousedlík Jan Vondrák.

Jeden obchod až 130 tisíc korun

A jsou to opět turisté a lyžaři, kteří celoročně nakupují v další beskydské obci Bílá. „O dotaci žádat nebudu. Buď mě to uživí, nebo ne. A pokud ne, tak to tady zavřu, vrátím prostory obci a bude to,“ je rozhodnuta obchodnice, která si nepřála zveřejnit jméno.

Zdeňka Jozková, která v Čermné ve Slezsku na Opavsku provozovala obchod s potravinami a smíšeným zbožím, už státní pomoc nevyužije. „K dotaci vám nemám co říct, už nepodnikám,“ konstatovala.

Zajistit fungující a dostupné služby na venkově je často velký problém. „Lidé ve vesnicích, které nemají hospůdku nebo obchod, se nemají kde potkávat. Nemají šanci se s obcí sžít. Možnosti zajít si nakoupit nebo třeba na poštu jsou prostě důležité. Proto jsme se zapojili do tohoto programu a malým obchůdkům v kraji dotaci nabídli,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Dotace je i letos určena majitelům prodejen nabízejících převážně potraviny v obcích do tisíce obyvatel. Případně do tří tisíc obyvatel, jejichž místní části mají do tisíce obyvatel. „Jeden obchod může získat až 130 tisíc korun, což je o 30 tisíc více než loni,“ uvedla mluvčí kraje Miroslava Chlebounová s tím, že částka je vyšší s ohledem na vývoj cen energií. Vzhledem k jejich růstu navýšilo ministerstvo prostředky z 39 na 52 milionů korun.

Dotace hlavně na platy a pronájmy

„Konkrétně v kraji máme pro obchodníky místo loňských tří milionů korun čtyři,“ upřesnil Krkoška.

Loni požádalo o dotaci 56 živnostníků, podporu ve výši 3,6 milionu korun získalo 42 prodejen. „Necelých 600 tisíc korun, které převýšily státem poskytnutou dotaci, doplatil kraj ze svých zdrojů,“ podotkl Krkoška.

Letos mohou o dotaci požádat všechny podnikatelské subjekty, tedy drobní živnostníci i obce, pokud obchody provozují ve své režii. Výjimkou nejsou ani obchodní řetězce, pokud mají prodejny v malých vesnicích.

„Peníze mohou použít na platy zaměstnanců, nájem prodejny, případně na pořízení drobného neinvestičního majetku. Uhradit jimi mohou i energie, včetně telekomunikačních služeb,“ vyjmenovala Miroslava Chlebounová možnosti, jak peníze z dotace využít.