Některé psy se po silvestru nedaří odchytit i týdny, říkají správci útulků

V tuto chvíli má orlovský útulek šestadvacet psů. „Ještě před Novým rokem jsme jich měli víc. Naštěstí si osm psů z vánočních odchytů odvedli majitelé a dalších osm, které jsme tu měli déle, jsme umístili do pěstounské péče. Předpokládám, že pro některé si ještě lidé přijdou, a zbytek nabídneme k adopci,“ upřesnil správce.

Výjimkou je šest psů, které do orlovského útulku přivezli strážníci jako týrané. „Dcera zamkla v domku svou starou matku se šesti psy, a až vnučka po několika dnech zjistila, jak to s babičkou a zvířaty je. Teď jsou u nás, a co s nimi bude dál, řeší úřad. Do té doby je nesmíme k adopci nabídnout,“ zdůvodnil Fábry, který k odchytům vyráží celoročně.

Vyděšený pes za sebou táhl řetěz

„Minulé úterý mi volali dvakrát. Kříženec německého ovčáka, kterého se mi podařilo chytit, ještě za sebou táhl řetěz, jímž si ho asi chtěl majitel před silvestrovskou střelbou pojistit.“ Dva vystresované psy zachraňovali v prvním lednovém týdnu i strážníci v Karviné.

„Jednoho jsme odchytili v Karviné-Ráji. Díky čipu jsme hned dohledali majitelku, která si pro něj přijela,“ sdělil karvinský mluvčí Lukáš Hudeček. Druhého, také s identifikačním číslem, strážnici chytili v Karviné-Mizerově a také on se ještě týž den setkal s majitelem.

Dva zatoulané psy se pokusili odchytit i policisté ve Frýdku-Místku. Jednoho předali majitelce, druhý jim utekl. Kromě psů řešili na Frýdecko-Místecku i případ uhynulé labutě na přehradě Olešná. „Z důvodu možnosti zavlečení ptačí chřipky byli při jejím odvozu nejen hasiči, ale i pracovník veterinární správy,“ upřesnila mluvčí města Jana Musálková Jeckelová. Podle veterinářů výsledky rozboru u mrtvého ptáka virus vyloučily.

Za zranění sokola petardy nemohly

Zraněnou samici sokola stěhovavého museli ošetřit pracovníci Záchranné stanice dravců Stránské na Bruntálsku. „Její zranění nezpůsobily petardy. Samice ulovila holuba, a když se s ním chtěla vznést, narazila do plotu. Nedokázala odletět, a tak jsme si ji odvezli na stanici,“ popsal nehodu správce stanice Petr Schäfer.

„Dravec měl na nože kroužek, z něhož jsme zjistili, že jde o desetiletou samici, kterou ornitologové okroužkovali v roce 2013 jako mládě na hnízdě v Rychlebských horách. Po ošetření se rychle zotavila a mohli jsme ji vypustit zpět do přírody.“

Stejně jako ostatní správci útulků je přesvědčen, že zvířata by nemusela končit vystresovaná a volně pobíhající v přírodě i několik týdnů, pokud by zástupci kompetentních orgánů hlučnou střelbu zakázali alespoň v chráněných krajinných oblastech, případně její používání omezili jen na silvestrovské oslavy.