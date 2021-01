Začalo územní řízení k přehradě na Opavě, Nové Heřminovy dál nesouhlasí

„Podařil se další z významných kroků v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě, neboť bylo zahájeno územní řízení k výstavbě přehrady Nové Heřminovy,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.



Podle jeho slov je tento dokument klíčový pro začátek přípravy navazujícího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení k vybudování hráze nového vodního díla. Nákladná stavba má podle správců povodí ochránit před povodní tisíce obyvatel regionu, od blízké obce Zátor až po Opavu.

Řízení předcházela léta tahanic s obcí

Příprava podkladů pro zahájení tohoto územního řízení byla velice složitá a dlouhá, neboť se obec Nové Heřminovy pokoušela odvoláními a dalšími právními kroky zastavit, narušit či zpomalit proces povolování přehrady.



„V prosinci 2017 jsme podali žádost o územní rozhodnutí. Museli jsme se vypořádat se všemi zákonnými požadavky územního řízení a současně čelit právním obstrukcím obce Nové Heřminovy, “ dodal technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

„Pro nás to není nic nového, s velkou slávou začalo územní řízení už v roce 2017, ale pak bylo z důvodů, po nichž jsem blíže nepátral, přerušeno. Zřejmě to byly důvody, které trvají dodnes, tedy nevypořádané majetkové poměry a nedořešená přeložka silnice I/45, hlavní spojnice mezi Bruntálem a Krnovem, jejíž současná trasa přetíná hráz plánované přehrady,“ komentoval aktuální dění starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný s tím, že obec nyní bude konzultovat s právníkem své další kroky.

Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové je ale zmíněná přeložka silnice I/45 záležitostí jiného investora, a to Ředitelství silnic a dálnic. To zahájilo územní řízení k této stavbě letos 22. ledna a počítá s jejím zahájením v roce 2025.



„Pokračují také jednání s majiteli pozemků. Vykoupeno už máme 98,8 procenta potřebných nemovitostí v území stavby, zbývá se jen domluvit s jedním soukromým vlastníkem a obcí Nové Heřminovy, kterým patří zbylé pozemky,“ informovala Vlčková.

Pokud se to domluva se zbývajícími nepodaří, musí Povodí Odry počkat na dokončení územního řízení.



„Pak můžeme začít s jejich vyvlastňováním. To by mohlo trvat zhruba dva tři roky, mezitím budeme připravovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a poběží stavební řízení, takže vyvlastňování by začátek výstavby ohrozit nemělo,“ doplnila Vlčková.

Okolní obce se na přehradu těší

Okolní obce na rozdíl od Nových Heřminov se stavbou přehrady souhlasí.



„Celá věc se táhne už 22 let, my máme zpracovaný územní plán a rozvoj obce, který s přehradou počítá, takže budeme rádi, když se s její stavbou začne co nejdříve,“ uvedla starostka sousední obce Zátor Salome Sýkorová. Podle jejích slov jsou všechny okolní vesnice rukojmím Nových Heřminov. „Přitom od začátku se jim ve všem vycházelo vstříc, tak teď by měli vyjít oni vstříc ostatním,“ podotkla Sýkorová.

První stavební práce mají začít v roce 2025. „První na řadě budou stavby související s přehradou, jako jsou protipovodňové hráze proti zpětnému vzdutí či dopravní stavby. Přehrada samotná by se mohla začít stavět v roce 2028, s tím že by v roce 2030 byla hotová a mohl by začít zkušební provoz,“ popsala mluvčí Vlčková.

Obec Nové Heřminovy nadále doufá, že se stavbu podaří zastavit.



„Naší poslední možností jsou podzimní volby, kdy by se mohli dostat do vlády noví lidé, kteří by mohli mít k této stavbě jiný postoj. Podle nás je takto nákladná stavba spíše tunelem na peníze. Stejné protipovodňové ochrany se dá dosáhnout daleko levnějšími a k přírodě šetrnějšími prostředky,“ domnívá se starosta Ludvík Drobný.