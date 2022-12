Rostoucí počty děti nutí Opavu otevřít novou školku. Další dvě rozšíří

Prognózy, podle nichž budou do dvou let v mateřských školkách chybět na dvě stovky míst, nutí Opavu rozšiřovat kapacity mateřinek. Město dvě stávající školky stavebně rozšíří a jednu úplně novou otevře. Zároveň mapuje další předškolní zařízení, v nichž lze do tří až pěti let navýšit kapacity.