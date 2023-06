Muž sexuálně zneužíval chlapce z dětského oddílu, dnes už mohou být dospělí

Muž ve věku okolo čtyřiceti let působil v ostravském oddíle, který dlouhá léta nabízel různé mimoškolní a volnočasové aktivity pro děti. Nejprve byl oddíl určen pouze pro chlapce, později i pro dívky.

„Dotyčný se měl v rámci organizování aktivit a akcí tohoto oddílu dopouštět na vytipovaných nezletilých chlapcích ve věku od deseti do patnácti let jednání, které značně zasahovalo do jejich sexuální integrity,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Sexuální útoky, kterých se pachatel na dětech dopouštěl, měly různé podoby. Stávaly se na akcích, které oddíl pořádal, a to na několika místech v kraji i v zahraničí a trvaly od roku 2000 až do současnosti. Některé útoky se odehrávaly i mimo společné akce oddílu, chlapci ale byli členy a do kontaktu s obviněným se dostali přes oddíl.

Podle policie obviněný jednal promyšleně a cíleně. „Muž se s oběťmi znal, svou úlohu mohl hrát předpokládaný nízký potenciál obrany na straně chlapců a důvěra v dospělého jakožto vzor, který jim měl navíc dávat různé dárky i vyšší hodnoty,“ okomentovala Štětínská.

Zneužívaní nezletilí chlapci, kteří již dnes mohou být dospělí, mnohdy sexuální útok ani nemuseli rozpoznat.

„Obracíme se na všechny osoby, které se domnívají, že by mohly disponovat jakoukoliv informací k uvedenému jednání. Může se jednat o členy uskupení, rodiče, kteří zaznamenali zvláštní chování svých nezletilých synů či bezdůvodné odchody z původně idylického prostředí ostravského oddílu. Někdo jiný třeba zaslechl ‚pomluvy‘ o sexuálních útocích na chlapce,“ vysvětlila mluvčí s tím, že se lidé mohou obracet na linku policie 158.

Podle kriminalistů navíc nelze vyloučit, že obviněný nezneužíval i děti mimo oddíl. Nyní mu hrozí pět až dvanáct let ve vězení. Podobným případem se policie zabývala také v roce 2017, kdy byl za obdobný trestný čin odsouzen jeden muž.