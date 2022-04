Karvinská nemocnice začne sestry vysokoškolsky vzdělávat při práci

Cílem je navýšit počet kvalifikovaných sester v regionu, kde je jich nedostatek.

„Zájemci se mohou přihlásit do 29. května. Přijímací zkoušky absolvují 10. června a do konce stejného měsíce budou všichni vědět, zda jsou přijati. Výuka začne 23. září,“ uvedla mluvčí rájecké nemocnice Věra Murínová.

Podotkla, že kombinované studium je zatím určené pouze pro zdravotnice pracující v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem a pro letošní absolventky středních zdravotnických škol, které do těchto nemocnic nastoupí.

„Covidová pandemie ukázala, že zaměstnanci nemocnic jsou schopni se vypnout k mimořádným výkonům. To však nejde pořád. Únava sester se projevila mimo jiné tím, že ty starší odcházely dříve do důchodu. My je musíme nahradit. Jenže je problém sehnat zdravotnický personál a vzhledem k demografickému vývoji to bude čím dál těžší. Přístroje pak můžeme nakoupit, budovy postavit, ale budou chybět kvalifikovaní lidé,“ uvedl ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík hlavní důvod, proč se nemocnice zapojí do vysokoškolského vzdělávání sester.

„Jde o průlomovou věc, která přinese přímé propojení teorie s praxí i další výhody. Vzdělávání zkvalitní praxi a pomůže zkultivovat prostředí v celé nemocnici, protože i lékaři budou muset problematiku dobře znát, aby ji mohli dobře naučit,“ zmínil náměstek pro léčebnou péči Miroslav Homza.

„Sestry z Karvinska a okolí navíc ušetří čas i peníze za dojíždění na univerzity do Ostravy či Opavy a budou se moci více věnovat svým rodinám,“ přidal další výhodu vzdělávání v nemocnici její ředitel.

Náměstek: Nespoléháme se jen na ministerstvo

Na vzniku nového vzdělávacího projektu se kromě karvinské nemocnice a Slezské univerzity podílí i Moravskoslezský kraj a další nemocnice, jejichž je zřizovatelem. „Jsme průkopníky. Projekt se přitom podařilo připravit velmi rychle,“ zmínit náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Podotkl, že zatímco v Ostravě či Opavě, kde zdravotní sestry studují vysoké školy, není tak velký problém je sehnat, v jiných městech citelně chybí.

„Protože jsme kraj rázovitý, který nespoléhá jen na řešení ministerstva, a víme, že co si neuděláme sami, to nemáme, přišli jsme s vlastním řešením. Studium podpoříme ze stipendijního programu částkou okolo 1,2 milionu korun,“ dodal Gebauer, podle něhož by mohli takto postupovat i v jiných regionech.

Na univerzitu až po dvou letech

Peníze od kraje dostane rájecká nemocnice, která z nich bude hradit studia fakultě. Výuka tak bude pro studenty zdarma.

Pokud by ale nemocnice peníze na studium nedostala a neuhradila, museli by si studenti první dva ročníky platit sami. Ačkoli je totiž budou kromě karvinských zdravotníků učit pedagogové z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, sestry podle zákona nebudou studentkami této univerzity, ale účastnicemi akreditovaného kurzu celoživotního vzdělávání.

Po dvou letech však mohou pokračovat ve studiu na univerzitě. „První dva roky budou mít stejné studijní povinnosti jako studenti našich prvních a druhých ročníků oboru všeobecná sestra. Pak si podají přihlášku do kombinovaného bakalářského studia, požádají o uznání zkoušek, a pokud splní podmínky, budou moci získat bakalářský titul,“ popsala plánovaný postup proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Fakulty veřejných politik Slezské univerzity Marta Kolaříková.