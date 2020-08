Nemocnice umožňuje rodičům sledovat přes kameru novorozence v inkubátoru

Fakultní nemocnice Ostrava tuto možnost nabízí všem rodičům, jejichž dítě leží na jednotce intenzivní péče neonatologického oddělení v inkubátoru. Všech sedm boxů vybavila mobilními kamerami.

„Příjemně mě to překvapilo,“ řekla Tereza Bierská, která ve fakultní nemocnici v červenci porodila dceru. „Mohla jsem ji přes kameru sledovat, i když jsem ještě ležela po porodu na oddělení. V domluvené chvíli se k domácímu počítači připojil i manžel a naši Amálku jsme sledovali společně. To děláme i teď. Obraz je kvalitní, nemůžeme si to vynachválit,“ dodala maminka, která už je doma, ale její dítě ještě ne.

Staniční sestra neonatologické jednotky intenzivní péče Veronika Petrášová uvedla, že zájem o tuto službu roste zejména teď, kdy jsou návštěvy dětí na jednotce intenzivní péče povoleny jen maminkám.

„V domluveném čase personál kameru zprovozní a rodiče mohou sledovat své dítě i v průběhu ošetřování sestřičkami,“ řekla Petrášová.

Dodala, že každé dítě po operačním porodu vyfotí, snímek vytisknou a s údaji o jménu, váze i hodině narození předají mamince.