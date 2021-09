Německo vrací zvony zabavené za války. Šest dorazí do Moravskoslezského kraje

16:56

Na původní místo do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích na Opavsku se v minulých dnech vrátil více než 250 let starý zvon. A stejně dobrá zpráva čeká další farníky. Do Moravskoslezského kraje se má totiž brzy vrátit dalších šest zvonů zabavených za druhé světové války.