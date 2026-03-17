Na přechodu v Třinci srazil dítě a ujel. Policie hledá řidiče tmavého audi

Nehoda se stala 12. března přibližně ve 14:26. „Kolize se stala na silnici II. třídy č. 474 v těsné blízkosti autobusové zastávky Oldřichovice – Na Tyrské, ve směru jízdy od místní části Nebory,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.
Podle policistů za srážku může řidič jedoucí v tmavém voze značky Audi staršího typu. Policisté nyní žádají veřejnost o pomoc při identifikaci vozidla i samotného šoféra.
„Neznámý řidič po střetu sice zastavil a vystoupil, ale následně nastoupil zpět do vozidla a z místa dopravní nehody odjel,“ zdůvodnil Segsulka.
Rozsah a míra zranění sraženého dítěte není jasná a policie více informací neposkytla.
Kriminalisté z dopravního inspektorátu prosí všechny, kteří se v danou dobu u zastávky Na Tyrské nacházeli, aby pomohli s objasněním okolností nehody.
„Klíčové mohou být zejména výpovědi osob, které viděly průběh nehody. Záznamy z palubních kamer vozidel, která místem projížděla. Informace k totožnosti řidiče nebo k výskytu poškozeného tmavého audi v okolí,“ popsal mluvčí.
Zásahy v regionu
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje (ZZS MSK) v posledních dnech eviduje zvýšený počet nehod s účastí dětí. Jen o dva dny dříve zasahovali záchranáři u velmi podobného případu v Závišicích, kde musel pro jedenáctiletého chlapce po střetu s autem letět vrtulník.
V úterý 10. března tam osobní automobil srazil jedenáctiletého chlapce. „Vzhledem k závažnosti nehody a věku pacienta byl na místo vedle pozemní posádky vyslán také vrtulník Kryštof 05 z Ostravy,“ poznamenal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Chlapec podle něho utrpěl poranění hlavy a nohy. Po stabilizaci na místě ho vrtulník transportoval do Fakultní nemocnice Ostrava.
U nehod v zastavěných oblastech bývá zranění dítěte často provázeno šokem. „V případech střetu vozidla s chodcem, zejména jde-li o dítě, hrozí vždy riziko vnitřních poranění, která nemusí být na první pohled patrná,“ upozornil Humpl s tím, že okamžité přivolání pomoci je pro další prognózu pacienta klíčové.