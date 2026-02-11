Na tahu do Polska boural kamion, doprava mezi Opavou a Krnovem stojí

Tahač značky Scania s návěsem s třiadvacetiletým řidičem za volantem jel ve směru od Opavy.
„Při projíždění části Pustý Mlýn zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a najel na krajnici komunikace, kdy návěsem sjel do příkopu. Zde poškodil několik stromů a oplocení rodinného domu,“ popsal policejní mluvčí Jan Segsulka.
Uvázlý návěs celou soupravu zastavil napříč silnicí. „Policisté nyní odklánějí dopravu skrz obec Brumovice,“ doplnil Segsulka s tím, že omezení by mělo trvat do devíti hodin.
Z hasičské bruntálské stanice k místu nehody míří speciální vyprošťovací vůz. „Pomocí této těžké techniky bude havarovaný kamion vyproštěn zpět na vozovku,“ doplnila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz