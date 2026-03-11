Školák vběhl přímo pod auto, patrně se nerozhlédl. Má poraněnou hlavu

  12:12,  aktualizováno  12:12
Přímo pod kola projíždějícího auta vběhl v úterý odpoledne v Závišicích na Novojičínsku jedenáctiletý chlapec. Žena sedící za volantem nestihla zareagovat a srazila jej. Do nemocnice hocha přepravil záchranářský vrtulník, lékař zjistil poranění hlavy a nohy.
Záchranáři v Závišicích na Novojičínsku ošetřovali jedenáctiletého chlapce,...
Záchranáři v Závišicích na Novojičínsku ošetřovali jedenáctiletého chlapce, kterého srazilo auto. (10. března 2026) | foto: ZZS MSK

„Chlapec běžel vpravo po chodníku a s největší pravděpodobností aniž se rozhlédl, vběhl na komunikaci,“ popsala nehodový děj policejní mluvčí Daniela Vlčková. Osobní auto chlapce smetlo na silnici II. třídy v Závišicích na Novojičínsku krátce po druhé hodině odpoledne.

Místo nehody v Závišicích na Novojičínsku, kde jedenáctiletého chlapce srazilo auto. (10. března 2026)

Žena, která vůz řídila, už nestačila střetu zabránit. „Přes okamžité brzdění a stržení vozidla vlevo nedokázala řidička střetu zabránit a chodec byl sražen na komunikaci,“ konstatovala Vlčková.

Na pomoc vyjela sanitka a vzlétl i vrtulník. „Pacient byl podle svědků po celou dobu při vědomí. Utrpěl poranění hlavy a dolní končetiny,“ popsal stav hocha po nehodě mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Životní funkce lékař hlídal i během letu

Poznamenal, že zasahující lékař jej orientačně na místě vyšetřil i ultrazvukem, aby v oblasti hrudníku a břicha vyloučil vnitřní poranění, které by akutně mohlo ohrozit život malého pacienta. „Záchranáři zajistili periferní žilní linku pro podání léků tlumících bolest a provedli nutnou imobilizaci,“ doplnil Humpl.

Do traumatologického centra ostravské fakultní nemocnice hocha transportoval vrtulník. „Během transportu posádka monitorovala jeho životní funkce,“ řekl Humpl.

V nemocnici byl chlapec ve stabilizovaném stavu. Dopravní nehodu prošetřují policisté. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u řidičky negativní,“ uzavřela policejní mluvčí Vlčková.

