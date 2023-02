Sto tisíc lidí v kraji nemá zubaře, zrušených ordinací je dvakrát víc než nových

„V okrese Karviná zavřelo ordinace šestnáct zubařů, nové si ale otevřeli jen tři. Na Novojičínsku evidujeme na čtrnáct uzavřených ordinací šest nových a v Ostravě je to třiadvacet zavřených ordinací na čtrnáct nových,“ konkretizovala snižující se počty zubařů v posledních třech letech mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Výjimkou je Frýdecko-Místecko, kde přibylo šest stomatologů, nicméně stejný počet tu ordinace zavřel.

Problém je o to větší, že noví lékaři přijímají podstatně méně pacientů než ti, kteří skončili. „Rozhodnutí o tom, kolik lidí si zaregistruje, a považuje tak kapacitu za naplněnou, je čistě na něm. Dle zdravotních pojišťoven však téměř sto tisíc obyvatel našeho kraje nemá zubaře,“ shrnula Birklenová.

Stejně tak záleží pouze na lékaři, zda uzavře smlouvu s pojišťovnou, která následně uhradí dle svého sazebníků základní stomatologické úkony, nebo si zřídí praxi soukromou, kde účtuje pacientům veškeré výdaje za ošetření.

Ministrovi poslali výzvu

Druhou možnost využívá stále víc mladých absolventů. „Jsou zvyklí dělat precizně, ale pořád se učí, takže jsou mnohem pomalejší. Například čištění kanálků jim trvá i několik hodin,“ nastínil důvody, proč stále méně nových zubařů uzavírá smlouvu s pojišťovnami, Lubomír Beran, primář zubní kliniky Ajna v Ostravě a spoluautor výzvy k zajištění stomatologické péče pro širokou veřejnost v Moravskoslezském kraji.

„Za tento úkon si běžně účtují dvanáct až šestnáct tisíc za dvě hodiny práce. Pokud by jim tento úkon proplácely pojišťovny, dostanou desetinu, což jim neuhradí náklady na provoz ,“ vysvětlil Beran.

Výzvu loni v květnu společně se senátorem Ladislavem Václavcem, ředitelem krnovské nemocnice, směrovali na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

„Lidé si platí zdravotní pojištění a měli by mít možnosti všude, nejen ve velkých městech, najít si zubaře, který je schopen ošetřit je na pojišťovnu,“ objasnil Beran, jenž je přesvědčený, že tuto šanci dnes lidé nemají. Na popud výzvy ustanovil ministr zdravotnictví pracovní skupinu, která zvýšení dostupnosti zubní péče prověřuje.

„Jsem členem této skupiny a mám pocit, že se pomalu posunujeme k cíli. V tuto chvíli již neřešíme jen problematiku zajištění zubní péče v moravskoslezském regionu, ale ve všech okrajových oblastech Česka, aby mohly být změny v případě schválení zakotveny v legislativě,“ přiblížil Beran, který je také autorem návrhu nového systému stomatologické péče.

Nastínil v něm i postup, jak počty zubařů v oblastech jejich krizového nedostatku zajistit. „Návrh jsem teď v únoru předložil v Senátu a pevně věřím, že se opět posuneme dál,“ řekl Beran. Důležitým bodem je podle něj v tuto chvíli legislativně vyřešit to, aby noví zubaři měli ze zákona povinnost pracovat v ordinacích prvních několik let jen na pojišťovnu.

Mladí zubaři míří do ciziny

„Lidé jim ze svých daní umožnili bezplatné vzdělání, tak si myslím, že by jim to měli aspoň touto formou vrátit,“ je přesvědčen Beran. Stejně tak navrhuje, aby absolventi stomatologického studia, jichž je ročně kolem 270, měli povinnost uhradit své vzdělání v případě, že ihned po ukončení studia odejdou pracovat do zahraničí.

„Dnes takto odchází ročně do zahraničí kolem třiceti procent absolventů, kteří nám v terénu citelně chybí,“ zdůraznil Beran, jenž v Ostravě otevřel nejen soukromou kliniku, ale i zubní pohotovost.

„V rámci pohotovosti účtujeme lidem za návštěvu poplatek 90 korun, veškeré standardní úkony jdou na pojišťovnu,“ vyvrací Beran informace, že lidé na pohotovosti platí tisíce.

Protože je na Ostravsku nedostatek zubařů, využívají pohotovost i lidé, kteří svého stomatologa nemají. „Týdně ošetříme 450 až 500 lidí, tedy měsíčně dva tisíce pacientů, z nichž 65 procent přišlo jen proto, že jsou bez zubaře. Ještě víc alarmující je skutečnost, že jedna třetina z nich jsou děti,“ podotkl Beran.

Problémy s nedostatkem dětských zubařů se letos rozhodli řešit na Karvinsku. Pilotní projekt organizované stomatologické péče, opět ve spolupráci s klinikou Ajna, inicioval senátor Ondřej Feber.

„Program chceme spustit v průběhu března,“ uvedl Feber. „Začneme ve Stonavě, kde již vedení školy oslovuje rodiče, aby získalo jejich souhlas k preventivní prohlídce a přepravě dětí na kliniku do Ostravy.“

Rodiče nebudou muset za prohlídku dětí ani za základní výkony hrazené pojišťovnou nic platit. Žáci pojedou na ostravskou kliniku autobusy a náklady na dopravu pokryje obec.