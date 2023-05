Pokusili se zabít známého vpíchnutím vzduchu do žíly, obvinila policie dvojici

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby (NCOZ) zadrželi a obvinili v uplynulých dnech muže a ženu z pokusu o vraždu ve formě spolupachatelství.

„Pachatele detektivové odhalili při prověřování jiné, organizované trestné činnosti. Motivem činu měly být dlouhodobé spory s poškozeným,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Obvinění podle jeho slov dvakrát společně naplánovali a pokusili se usmrtit poškozeného, uživatele omamných a psychotropních látek. Mělo se tak stát pomocí omamných léků vmíchaných do pití a do jídla a následným vpíchnutím vzduchu do žíly.

„Jejich plán však ztroskotal kvůli náhodě. K činu se obvinění doznali,“ doplnil Ibehej s tím, že k činu došlo na území Moravskoslezského kraje. „Další informace k případu nyní poskytovat nemůžeme,“ dodal.

Oba spolupachatele zadrželi kriminalisté v místě jejich bydliště. Muž je stíhán vazebně. Obviněným hrozí tresty vězení od dvanácti do dvaceti let. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Ostravě.