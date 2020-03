Nemocnice čekají nárůst počtu nakažených. LDN z Frýdku přesunuli do Orlové

V pátek opustila Fakultní nemocnici Ostrava první uzdravená pacientka v kraji, 60letá žena z Frýdku-Místku, která se nakazila v Itálii. V nemocnici byla od 12. března. Ještě týden musí být v izolaci doma.



Totéž čeká i další uzdravené, jichž by mělo podle ředitelky Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavly Svrčinové přibývat. Na kontrolní testy totiž čekají další nakažení včetně těch, kteří se léčí doma.



Do nemocnic se ale mezitím dostali další pacienti s podezřením na koronavirus či s potvrzenou nákazou. A noví budou přicházet.

V ostravské fakultní nemocnici ležely v neděli odpoledne dvě desítky pacientů v souvislosti s koronavirem.

„Tři z nich mají potvrzené onemocnění COVID-19. Dva jsou na tom dobře, třetí je už delší dobu ve vážném stavu a potřebuje intenzivní péči. U ostatních dopadly testy negativně, ale v nemocnici musí z různých důvodů zůstat. Vyčlenili jsme pro ně celou infekční kliniku. Pro lidi s jinými infekcemi máme vyčleněné izolační pokoje na oddělení interních oborů,“ uvedla Iva Piskalová z tiskového oddělení.

Nárůst pacientů souvisí s tím, že hygienikům se daří najít většinu lidí, s nimiž se nemocní dostali do kontaktu, a preventivní testy odhalí koronavirus. Ale také s tím, že v kraji už je devět odběrových míst, dorazily i rychlotesty, postupně přibývá laboratoří, které zpracovávají vzorky, a tak i testovaných lidí.

Testovaných bude ještě víc

„Laboratoře dosud zvládly zpracovat asi 360 vzorků denně, od pondělí se jejich kapacita zvýší až na 900,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Na větší nával pacientů se i proto chystá většina nemocnic v kraji. Ty, které nemají infekční oddělení, uvolňují jiné prostory pro pacienty s koronavirem. Některé kvůli tomu stěhují oddělení. Nemocnice ve Frýdku-Místku připraví pro nemocné s COVID-19 celý pavilon. Klienty léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) přestěhuje do Orlové.

„Do nemocnice v Orlové přesuneme v pondělí 23 pacientů naší léčebny, dalších osm si vezmou příbuzní domů. Druhá stanice v budově už je prázdná, takže získáme celý pavilon s 60 lůžky pro pacienty s koronavirem. Už teď máme v jeho přízemí osm pozorovacích lůžek, na kterých lidé s podezřením na nákazu čekají na výsledky testu,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Stejskal.

Frýdecko-Místecko je nejpostižnějším okresem v regionu. Do neděle tam prokazatelně onemocnělo nejméně 41 lidí. Protože ve městě není infekční oddělení, pacienty s potvrzenou nákazou odvážejí sanitky jinam. Má to ale háček.

„Už teď záleží na tom, která z nemocnic má volné lůžko a může našeho pacienta s COVID-19 přijmout. Posíláme je do Fakultní nemocnice v Ostravě, do Havířova či Opavy. Ale počítáme s tím, že pacientů bude přibývat a může se brzy stát, že infekční oddělení se naplní, a pak budou muset i tito nemocní zůstávat u nás. Chceme na to být co nejlépe připraveni,“ ujistil Stejskal.

Nemocnice proto kromě pavilonu LDN chystá i dva infekční operační sály v jiné budově, než jsou centrální operační sály, a také objednává nové plicní ventilátory.

„Máme třicet ventilátorů, ale většinu používáme, třetinu u dlouhodobých pacientů. Některé jsou zastaralé a víceméně rezervní. Objednali jsme čtyři plně vybavené a dvacet základních ventilátorů i pro jiné krajské nemocnice. Ale na trhu teď nejsou, takže nevíme jistě, kdy je dostaneme,“ nastínil šéf nemocnice.