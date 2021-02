Tankový průzor policistům nestačí. Za neočištěná auta rozdávají pokuty

Ten zakazuje vyjet v případě, že nečistoty, námraza nebo sníh na vozidle zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Problémem je i neodstraněný led, který se při jízdě může uvolnit a ohrozit bezpečnost provozu.

Jako se stalo například minulou zimu na dálnici D48 na Frýdecko-Místecku. Ze střechy náklaďáku tehdy odlétl kus ledu a přistál na čelním skle za ním jedoucímu osobáku. Jeho řidič naštěstí vyvázl bez zranění, policisté tak počítali jen škody na majetku.

Problém s laxností řidičů přetrvává i v letošních mrazivých dnech. V polovině ledna například vyjel šofér z Petřvaldu v neočištěném autě na úzkou silnici a trefil v protisměru auto, jehož řidič se mu snažil usilovně vyhnout. Policisté pak zjistili, že viník nehody byl navíc opilý.

Policisty zmíněné chování nutí jednat, například na Opavsku se před pár týdny na nedostatečně očištěná auta zaměřili při speciální akci. „Nasadili jsme tři hlídky z dopravního inspektorátu policie v Opavě a bylo zjištěno celkem deset přestupků, které byly na místě vyřešeny v blokovém řízení,“ uvedl opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Uniformovaní mohou v případě porušení této zákonné povinnosti dávat na místě pokutu do dvou tisíc korun, ve správním řízení se sankce může vyšplhat na dva a půl tisíce.

Opavsko není jediným místem v kraji, kde řidičům za nedostatečně očištěné skla nebo sníh na střeše hrozí pouty. „Policisté se na to zaměřují v celém kraji v rámci běžných silničních kontrol,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Podle ní může řidič nerespektováním této povinnosti způsobit vážné dopravní nehody. „Řidič usedne za volant a nemá dostatečně očištěné boční skla, při přednosti v jízdě tak může lehce přehlédnout přijíždějící vozidla, cyklisty či chodce. Následně může dojít k fatální dopravní nehodě, či ke sražení chodce či cyklisty,“ podotkla Michalíková.

Na nebezpečí vyplývající z podobné laxnosti upozorňují i zástupci BESIPu. „V minulých letech jsme uskutečnili ve spolupráci s policií několik společných akcí. Nerozdávali se tam pokuty, řidičům jsme domluvili a když byli rozumní a na místě námrazu odstranili, tak od nás ještě dostali škrabku,“ řekl koordinátor BESIPu v Moravskoslezském kraji Pavel Blahut.

„Je to velký nešvar,“ potvrzuje zástupce BESIPu

Preventivní akce zaměřené na tuto problematiku by rádi pořádali i nadále, letos v tom ale BESIPu brání epidemiologická situace. „Zatím máme naplánovanou nejbližší akci na únor, ale uvidíme, jak to bude s covidem,“ podotkl Blahut.

I on si coby řidič často všímá nedostatečně očištěných aut v provozu. „V Ostravě to vidím hodně. Je to velký nešvar a i jako řidiči mi je nepříjemné, když přede mnou z jiného vozu odlétává sníh. Lidem se nechce ztrácet čas, nebo nemají přípravky, protože si myslí, že těch pár týdnů skutečné zimy nějak překlenou. Pak vznikají nepříjemné situace,“ dodal Blahut.

Policisté nabádají řidiče, aby měli ve voze stěrku, smetáček a funkční ostřikovač oken se zimní směsí. „Také doporučujeme, aby si řidiči při jízdě za řádně neočištěným vozem či soupravou vozidel vždy ponechávali větší odstup, a to pro případ pádu sněhu nebo ledu z kapoty nebo plachty před ním jedoucího dopravního prostředku,“ dodal René Černohorský.