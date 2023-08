Předjíždění hrůzy. Náklaďák na D1 blokoval pruh, pak se prosmýkl před jiný vůz

Nedaleko dálničního oddělení Mankovice na Novojičínsku si minulý týden policejní hlídka všimla nákladního vozu s návěsem, když začal předjíždět jinou soupravu. „Neměl dostatečnou rychlost a omezil v jízdě ostatní automobily za ním,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková častý nešvar řidičů nákladních vozů.

Do dalších problémů se řidič dostal, když dojel do úseku, kde se kvůli opravě dálnice snižuje počet jízdních pruhů ze dvou na jeden a už dlouho předtím mají nákladní vozy zakázáno předjíždět. Řidič na to vůbec nedbal a celých zhruba 1,2 kilometru pokračoval v souběžné jízdě s druhým vozem.

Když se už bezprostředně blížilo zúžení, druhá souprava zřejmě zpomalila a provinilec vjel těsně před ní. „Při následném zařazení před předjížděné vozidlo ohrozil jeho řidiče a současně nerespektoval přechodné vodorovné dopravní značení podélnou čáru souvislou,“ potvrdila mluvčí Jiroušková.

Vše zachytila kamera v policejním vozidle jedoucí za ním. Když to bylo možné, tak hlídka muže zastavila.

„Za přestupkové jednání osmašedesátiletému řidiči hrozí sankce ve výši od pěti do deseti tisíc korun a zákaz činnosti až na jeden rok. Řidiči byla uložena kauce v maximální možné výši, a to deset tisíc korun, kterou na místě zaplatil,“ uvedla Jiroušková s tím, že případ bude jako přestupek řešit další úřad.