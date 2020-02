Vítkovické nádraží má naději, Správa železnic dá podnět k velké opravě

„V prvním pololetí předložíme centrální komisi ministerstva dopravy záměr rekonstrukce za zhruba 330 milionů korun. Pokud získáme souhlas, stavební práce by mohly začít asi v polovině příštího roku a skončit do října 2023. Poté by se měl do administrativní části nastěhovat finanční úřad. Využití výpravní haly řešíme,“ uvedla Nela Friebová, mluvčí státní organizace Správa železnic, které nyní nádraží patří.



„Jde o unikát bruselské architektury na Ostravsku. Dokumentuje okázalost minulého režimu i plány města, které nakonec dopadly jinak. V 60. letech to byla nejmodernější nádražní budova v zemi. Dnes je to pomník hornické a hutnické slávy, která již vyhasla,“ sdělil historik a kronikář Ostravy-Jihu Petr Přendík, jenž se o záchranu nádražní budovy zasazuje od roku 2015.

A není jediný. Na zachování výpravní budovy záleží také vedení města.

„Má svoji historickou architektonickou hodnotu a nechceme ji ztratit. Stejně jako v případě jiných opuštěných budov je ale klíčové najít její novou dlouhodobě udržitelnou funkci,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura. „Žádné konkrétní plány zatím nejsou, ale brzy o nich budeme jednat se zástupci vlastníka i občanských iniciativ.“