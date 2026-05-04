Jako první letos nabídl připravené stavební parcely Fulnek na Novojičínsku. Tamní radnice využila dvě lokality, jednu v místní části Stachovice, druhou v centru města v lokalitě Za klášterem. Loni je nechala na své náklady zasíťovat a letos je prostřednictvím aukce nabídla zájemcům. Celkem jde o 32 parcel.
„Jedná se o plně zasíťované stavební pozemky, které nabízíme za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Ze začátku to šlo dobře, v první lokalitě se podařilo prodat asi třetinu parcel, ve druhé ale jen jedna, teď se to zbrzdilo. Jedním z důvodů, který slýcháme, je, že mladí lidé, kteří by o pozemky měli zájem, nedosáhnou na hypotéky,“ přiblížila aktuální situaci fulnecká starostka Radka Krištofová.
Ve Stachovicích metr plochy vyjde na 2 200 korun, ve Fulneku na 2 650 korun. „S cenou dolů jít nemůžeme, je stanovená znaleckým posudkem, takže pozemky dále nabízíme, inzerujeme. Já osobně věřím, že se časem všechny podaří úspěšně prodat,“ dodala starostka.
Čtyřiadvacet parcel v Nábřežní ulici na okraji města letos připravily k prodeji i nedaleké Odry. „Šest největších parcel nabídla radnice formou aukce, kterou zastupitelé zvolili jako transparentní formu prodeje, už v březnu. Prodaly se zatím dvě,“ sdělila mluvčí oderské radnice Lucie Kaspříková.
Další kolo je podle jejích slov plánováno na přelomu května a června, kdy město nabídne dalších šest menších parcel, o které je větší zájem. „Prodej bude probíhat postupně v průběhu letošního roku, předpokládáme minimálně tři kola prodeje,“ uvedla Kaspříková.
Rozloha jednotlivých pozemků je od 709 do 1 200 metrů čtverečních. K parcelám je již zavedena elektřina, tento týden začne jejich zasíťování. „Ceny pozemků se pak odvíjejí od předpokládaných nákladů na inženýrské sítě,“ dodala mluvčí. Minimální vyvolávací cena je 1 990 korun za metr čtvereční.
Developerům nic neprodají
O plánu připravit pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě nad Vagónkou, tedy mezi ulicemi Rudé armády a Mickiewiczovou v místní části Hranice, rozhodli minulý týden také karvinští zastupitelé. Je zde připraveno celkem 14 stavebních parcel ve vlastnictví města, určených pro individuální výstavbu rodinných domů.
„Chceme lidem nabídnout možnost postavit si vlastní rodinný dům v klidné části města, s dobrou dostupností. Zároveň jasně říkáme, že parcely nebudeme nabízet developerům, ale pouze koncovým uživatelům – tedy lidem, kteří zde budou skutečně žít a bydlet natrvalo,“ vysvětlil primátor Karviné Jan Wolf.
Radnice nyní pracuje na vybudování komunikací a inženýrských sítí. Pozemky tak budou prodávány už napojené na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a elektřinu.
„Dokončení těchto prací předpokládáme v srpnu, kdy by zároveň mohla proběhnout i samotná licitační řízení,“ doplnil primátor. Při elektronické licitaci bude rozhodovat nejvyšší nabídka. Vyvolávací cena pozemků je stanovena na 1 500 korun za metr čtvereční.
Území o rozloze 6,3 hektaru se rozhodli připravit pro individuální výstavbu také v Kopřivnici. Lokalita Dolní roličky se nachází v místní části Lubina mezi železniční tratí a silnicí I/58. Celkem by mohlo vzniknout padesát rodinných domů, radnice však chce mít nad podobou nové čtvrti kontrolu, a proto se rozhodla nejprve pořídit regulační plán.
„Chce-li město mít nástroj, kterým bude ovlivňovat výsledný vzhled zástavby i v případě prodeje lokality developerovi, je regulační plán ideálním řešením,“ objasnil starosta Adam Hanus.