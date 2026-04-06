Byl to obrovský šok. V korytě potoka Korunka, který protéká zoologickou zahradou, objevili pracovníci zoo stovky rozlámaných ulit škeblí říčních. „Na několika stovkách metrů byly tyto škeble, které jsou důležité například i pro udržování čisté vody, úplně vyloveny,“ povzdychl si Otakar Závalský, který má v zoo na starosti ochranu biodiverzity.
Dodal, že škeble říční patří v evropské přírodě k ohroženým druhům a zoo považuje jejich devastaci za obrovskou ztrátu.
Odborníci okamžitě pojali podezření, že za zplanýrováním škeblí bude nejspíše mýval, což záhy potvrdila fotopast, která tohoto predátora zachytila. Hrozí navíc, že začnou požírat další cenná zvířata volně žijící v zoo, například raky a další vodní živočichy.
Ostravská zoologická zahrada sice mývala severního chovala, což však ukončila už před patnácti lety. Prioritně se nyní zaměřuje na chov ohrožených druhů. „Ochrana přírody a záchrana ohrožených druhů je pro nás prioritní. Aktuálně chováme přes 440 druhů zvířat, z nich je bezmála třetina ohrožena vyhubením. A je mezi nimi i šest druhů zvířat a jeden poddruh, které byly v přírodě již zcela vyhubeny,“ vysvětlil ředitel zoo Jiří Novák.
Původní domovinou mývala severního je Severní a Střední Amerika. Jenže ve 30. letech minulého století byl vypuštěn v Německu, navíc tam byly populární mývalí kožešinové farmy. Dnes jich tam žije až milion kusů a tento živočich z čeledi medvídkovitých se úspěšně šíří do dalších států Evropy včetně České republiky.
Přispívá k tomu i skutečnost, že v nově obsazovaných oblastech nemá přirozené nepřátele jako v Americe, kde jej loví puma, vlk či rys. „Mezi kořistí a šelmami, které někde žijí tisíce let, se vyvinula určitá rovnováha. Tato rovnováha zajišťuje, že jak predátor, tak kořist vedle sebe přežívají, aniž by existence jednoho druhu ohrožovala přežití jiného druhu,“ vysvětlil Otakar Závalský.
Něco jiného ovšem je, když se do přírody přičiněním člověka dostane druh, na nějž místní druhy zvyklé nejsou. „Pak už k rovnováze vůbec nedochází a invazní druh zapříčiní, když ne úplnou likvidaci, tak značné snížení počtu druhů, jimiž se živí,“ zdůraznil Závalský.
Mýval je vysoce inteligentní všežravec, který si potravu opatřuje jak ve vodním prostředí, k čemuž mu slouží naprosto výjimečný hmat v prstech nohou, dále na zemi, kde vybírá hnízda všech druhů ptáků tam hnízdících, tak i na stromech. Jedná se totiž o vynikajícího lezce, který plení hnízda ptáků od pěvců po dravce a sovy.
Pokud se mýval nastěhuje do měst, není pro něj problém usadit se v jakkoli vysokých komínech a odchovat tam mláďata. Ve městech se pak běžně živí i odpadky, které vybírá z odpadkových košů. Problematické je i to, že může přenášet nejrůznější nemoci, například parazita škrkavku mývalí.
„Ačkoliv jde o nerovný boj a je zřejmé, že mývalů severních se u nás nikdy zcela nezbavíme, budeme usilovat o ochranu původní biodiverzity v souladu s našimi zákony,“ nastínila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková, že se v zoo s přítomností mývalů určitě nesmíří a budou proti němu bojovat.
10. října 2024