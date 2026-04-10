Ostravské divadlo hledá Billyho Elliota i děti do dalších rolí, muzikál uvede za dva roky

  9:26,  aktualizováno  9:26
Národní divadlo moravskoslezské vyhlásilo konkurz na titulní i další dětské role v připravovaném světovém muzikálovém hitu Billy Elliot s hudbou Eltona Johna. Divadlo chce zároveň začít samo vychovávat novou generaci mladých muzikálových talentů a zakládá operní a muzikálové studio, jež se na mladé adepty zaměří.
Muzikál Eltona Johna s názvem Billy Elliot uvede jako první v České republice...
Muzikál Eltona Johna Billy Elliot uvedlo jako první v České republice plzeňské Nové divadlo. (10. května 2019) | foto: Ladislav Němec, MAFRA

„Premiéra má být za dva roky, ale protože titul si žádá dlouhodobou a náročnou přípravu dětských interpretů, začali jsme s výběrem už teď,“ vysvětlila mluvčí divadla Šárka Swiderová.

Konkurz na role v rodinném muzikálu Billy Elliot s hudbou Eltona Johna je určen pro děti ve věku šest až jedenáct let a přihlásit se mohou do poloviny dubna.

Ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a Múzickou školou Ostrava divadlo zároveň zakládá nové operní a muzikálové studio. „Bude se věnovat systematické přípravě mladých talentů pro tento i další podobné projekty,“ doplnila mluvčí.

Světová premiéra muzikálu Billy Elliot inspirovaného stejnojmenným filmem se uskutečnila v Londýně v roce 2005.

Z hornického prostředí na taneční parket

Jde o příběh jedenáctiletého chlapce z hornické rodiny, který se navzdory odporu svého otce a okolí touží stát tanečníkem. Děj je zasazen do 80. let a malého anglického města, kde havíři bojují proti zavírání dolů.

Muzikál vznikl z popudu Eltona Johna, kterého uchvátil původní film. Připomínal mu vlastní život, ve kterém narazil na nepochopení otce stát se hudebníkem.

Česká premiéra úspěšného díla se uskutečnila v roce 2019 v Plzni. Všechna uvedení provází náročné hledání hlavních postav. V londýnském West Endu se Billy Elliot hrál jedenáct let a v hlavní roli se vystřídalo čtyřicet chlapců.

