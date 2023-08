Strojírně MSA hrozí velké propouštění, firma zůstala na sankčním seznamu

„Podle mých informací může být ohroženo na dvě stovky pracovních míst, pokud ne úplně všechna,“ komentoval situaci ve firmě starosta Dolního Benešova Jan Widlák.

„Jistou šanci získat práci by mohli mít v sousední společnosti Armatury Group, která má obdobný výrobní program. Mluvili jsme o tom s jejich ředitelem, nějakých 25 lidí by vzít mohli. Ale to není 300...“, doplnil starosta.

Strojírenská společnost MSA se dostala do problémů po ruské invazi na Ukrajinu, kdy se dostala na seznam Finančně analytického útvaru ministerstva financí (FAU) coby majetek Dmitrije Pumpjanského, který figuruje na evropském sankčním seznamu.

Zástupci MSA ale tvrdí, že firmu prodal dál, že by se sankce na ně vztahovat neměly. Novými majiteli se ale stali lidé z okruhu Dmitrije Pumpjanského, takže je nakládání s majetkem nadále omezeno. Nepomohla ani výjimka, kterou dolnobenešovské firmě vymohla společnost ČEZ.

Ta její výrobky, například armatury, šoupátka nebo ventily, využívá ve svých elektrárnách. 24. července podali zástupci MSA insolvenční návrh s tím, že firmě dramaticky kleslo množství zakázek i příjmy. Soud na začátku srpna poslal firmu do úpadku s tím, že se věřitelský výbor sejde na začátku prosince.

Ještě dříve ale chce prozatímní věřitelský výbor řešit zaměstnanost v podniku. „Dlužník má nyní 288 zaměstnanců. Daný počet představuje enormní přezaměstnanost podniku dlužníka, zejména s ohledem na meziroční pokles tržeb,“ stojí ve zprávě věřitelského výboru.

Svá slova členové výboru dokládají i čísly. V roce 2020 měla společnost 414 zaměstnanců při obratu 1,2 miliardy korun, v roce 2021 v průměru 399 při obratu 1,15 miliardy, v roce 2022 dosáhl obrat již jen 519 milionů korun. A letošní čísla se nijak nezlepšují.

Moc zaměstnanců na současný počet zakázek

„Společnost MSA má aktuálně zaevidovány zakázky v obratové hodnotě přibližně 500 milionů korun, kdy s výhledem na budoucí vývoj je zcela zřejmé, že tyto a následující zakázky je společnost schopna dokončit a realizovat i s počtem zaměstnanců v rozsahu o cca 10 až 40 procent nižším, než je tomu v současné době,“ stojí v návrhu prozatímního věřitelského výboru, který po soudci požaduje vydání předběžného opatření.

To by umožnilo firmě propouštět a tím snížit počet zaměstnanců na úroveň odpovídající množství sjednaných zakázek. Zda bude tato snaha úspěšná, ukáže teprve čas. „Věřitelský výbor toto deklaroval, je otázka, jestli se jim to povede, nebo ne. Já mám pouze dohlížecí roli,“ konstatoval insolvenční správce Michal Janovec.

„Těžko říct, co s firmou bude, zda se ji podaří zachránit, vše je teprve v začátcích. Dlužník má zájem o zachování provozu, o všem bude rozhodovat věřitelský výbor,“ doplnil insolvenční správce.