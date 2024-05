Rekordní návštěvnost, ale i vedro, kvůli němuž skončil gólman v nemocnici

Zatímco v roce 2004 bylo na utkání v Ostravě zvědavo zhruba 140 tisíc lidí, přičemž se tam však tehdy hrála jen základní skupina, tak o jedenáct let později už to bylo 234 490 diváků. A letos jsou čísla ještě vyšší, do Ostrava Arény si našlo cestu celkem 250 125 diváků, návštěvnost tedy dokonce překročila hranici čtvrt milionu.

Největší zastoupení měli ze zahraničních návštěvníků pochopitelně Slováci a Poláci, dorazilo také mnoho Lotyšů, pro které tamní letecký dopravce dokonce zřídil mimořádnou linku Riga–Ostrava. Nechyběli však ve větším počtu ani Švédové a Němci, pomálu bylo dle očekávání Američanů a Kazachstánců.

Organizátoři přidali několik dalších statistických čísel. „Zajímavé je například množství vyrobeného ledu, spotřebovali jsme ho pro ledovou plochu přibližně pět tun. Na mistrovství se úzká část organizačního štábu čítající pětadvacet lidí připravovala už od předloňského roku a přímo na akci to byla asi stovka organizátorů,“ přiblížil člen organizační skupiny Štěpán Sedláček.

Doplnil, že dobrovolníků bylo asi 220, okolo dvou stovek se v Ostravě akreditovalo píšících novinářů a fotografů, obdobný počet byl i členů různých televizních a rozhlasových štábů.

Velkým tématem se nakonec stalo velké teplo v hale, na které si stěžovali nejprve slovenští hokejisté a poté i například Švédové. Lotyšský brankář Kristers Gudlevskis při utkání se Slovenskem zhubl o sedm kilogramů a skončil v nemocnici.

„Velmi nás ty stížnosti mrzí. Je to dáno samozřejmě tím, že venku je téměř léto, což bylo znát, ačkoliv hala chladila na plné obrátky. S energetickou společností ČEZ jsme řešili, na kolik se ještě dá zvýšit energetická spotřeba haly, a ta opravdu jela naplno,“ vysvětlil Sedláček.

Ke kvalitě ledu řekl, že denně ji několikrát kontroloval expert mezinárodní hokejové federace IIHF. „Ten žádné problémy neshledal,“ konstatoval zástupce organizátorů.

Záchranáři sdělili, že přímo v Ostravar Aréně sloužilo celkem více než pět desítek členů záchranné služby, přičemž vždy bylo přítomných jejich devět pracovníků, z toho tři lékaři. Samozřejmostí bylo veškeré potřebné vybavení včetně sanitek.

Promítání hokeje na náměstí Ostrava připravila na víkend veřejné promítání semifinálových a finálových zápasů na plátno o velikosti 9 x 5 metrů na Masarykově náměstí v centru města. První semifinále začne 25. května ve 14:20 hodin. Druhé taktéž v sobotu v 18.20 hodin. O vítězích se pak rozhodne v neděli 26. května v utkáních se začátky 15.20 hodin a 20.20 hodin. Město dle pořadavků pořadatelů nemůže zajišťovat občerstvení.

„Odbornou pomoc zajišťovali jak hráčům, tak divákům v hledišti i fanzóně. Spolupracovali přitom s dalšími poskytovateli zdravotních služeb. Přestože za dva týdny jsme tam ošetřili celkem pětapadesát osob, hodnotíme průběh šampionátu ze svého pohledu jako poklidný,“ sdělil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Záchranáři ošetřovali pacienty například s bolestí na hrudí, akutním vysokým tlakem, závratěmi, křečemi a bolestmi hlavy. Opakovaně pak řešili dehydratace a drobnější poranění. Dvanáct pacientů pak museli převést do zdravotnických zařízení kvůli dalšímu vyšetření nebo léčbě.

„V době mistrovství zaznamenala zdravotnická záchranná služba také mírný nárůst zásahů u opilých a poraněných osob na území Ostravy. Tato skutečnost byla předpokládána, proto byl počet posádek v krajském městě ve dnech hokejového šampionátu posílen,“ zakončil bilancování mluvčí záchranky.

Kaňkou se stalo okradení několika členů lotyšského týmu v jednom z ostravských hotelů, kde někdo vzal ve třech pokojích peníze a nabíječky celkem za šestnáct tisíc korun. Přitom policisté dosud hodnotili mistrovství jako poměrně klidné, přičemž například se zmínili o tom, jak hledali a rychle našli ztracené děti.

Pro Ostravu to byl možná poslední hokejový šampionát. Hala z roku 1986, byť několikrát modernizovaná, potřebuje další rekonstrukci, dokonce se uvažuje o jejím zbourání a postavení nové arény. Nové moderní haly s vyšší kapacitou však vznikají nebo jsou v plánu v Brně a v Pardubicích.