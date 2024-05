Ostravar Aréna a okolí mění tvář pro hokejové MS, z Dolních Vítkovic bude Fandov

Tisíce fanoušků, kteří na ostravskou část šampionátu zavítají, se tak mohou těšit nejen na elitní hokejová esa – třeba Švédové mají na soupisce 15 hráčů z NHL, mezi nimi Erika Karlssona nebo Victora Hedmana – ale také na spoustu doprovodného programu.

„Nemáme tam vodu, elektřinu, internet. Všechno musíme přivést, případně zajistit. Je to jako byste stavěli rodinný dům, ale vlastně několik najednou,“ uvedla Renáta Mecová z marketingového oddělení organizačního štábu šampionátu.

„Protože máme v ostravské skupině Slovensko a Polsko, zaměřili jsme program ve fanzóně pro tamní fanoušky. Vystoupí tu tak třeba slovenské kapely Iné kafe nebo Heľenine oči, z Polska dorazí Big Bike Orchestra, doplní je české revivaly, například Queenů, Red Hot Chilli Peppers či Rolling Stones. Chybět nebudou dvě velkoplošné obrazovky, na nichž se budou vysílat zápasy z Prahy, virtuální realita a mnoho další zábavy,“ líčila Mecová.

„Jak fanzóna, tak aréna se obléká do oděvu šampionátu. Loga jsou venku i uvnitř, chceme, aby vše vypadalo hezky, aby bylo vidět, že Ostrava mistrovstvím žije,“ podotkla zástupkyně šéfa ostravského organizačního týmu Irena Šašková.

Úpravy se dotkly i zázemí arény. „Dodělávali jsme vybavení šaten pro týmy, v sousední atletické hale jsme pro hráče zřídili warm-up zónu, tedy jakousi rozcvičovnu,“ zmínila Šašková.

Přestože třeba na zápasy slovenské reprezentace jsou vstupenky už vyprodané, stále jsou k mání lístky zajišťující výjimečný hokejový zážitek.

„Uvolňují se poslední technické blokace, ladíme to tak, aby se lístky uvolnily v co nejdřívějším termínu. Třeba na utkání USA–Švédsko vstupenky ještě jsou. A je to velký sportovní tahák, dá se očekávat, že hokejově to bude velmi kvalitní,“ doplnila Irena Šašková.

Otvírá se hodinu před zápasovým programem

Samotný sportovní program odstartuje v Ostravě 10. května střetnutím Slovenska s Německem (od 16.20), boje v základní skupině potrvají do 21. května. V pátek 23. května se ještě v Ostravě odehrají dvě čtvrtfinálová střetnutí, vyvrcholení turnaje bude už následovat v Praze.

„Ve dnech, kdy se budou hrát tři zápasy, bude fanzóna otevřená od 11 hodin, když se budou hrát dvě utkání, budeme otevírat ve 14 hodin. Zavírat budeme s koncem posledního zápasu,“ poznamenala Mecová.

„Aréna bude vždy přístupná přibližně hodinu před začátkem prvního střetnutí. A fanouškům doporučujeme chodit včas, protože u vstupu budou bezpečnostní prohlídky. Proto lidem připomínáme, ať nosí jen to opravdu nezbytné,“ doplnila Šašková. „Ale mysleli jsme i na to, že někdo zapomene a přinese si třeba deštník, který do haly nesmí. Proto budou na místě úschovny.“

Jediné, co návštěvníci fanzóny před arénou budou potřebovat, je platební karta. Bude v ní totiž zaveden bezhotovostní systém.

Fandov v DOV

Do dění okolo letošního mistrovství světa se zapojí také industriální areál Dolní Vítkovice (DOV). Zde fanoušci například najdou jedno ze záchytných parkovišť, ale také zábavné vyžití ve Fandově. „Program pro ně máme připravený,“ říká ředitelka DOV Renata Červená.

Ostravský Fandov příchozím nabídne i prohlídky areálu ve světových jazycích. „Cizojazyčné prohlídky se odehrají v časech mezi zápasy, posílí se tým průvodců a přizpůsobí hokejovým fanouškům možnosti výjezdu na Bolt Tower, vyhlídkovou nástavbu na někdejší historické vysoké peci, která je díky vlastnoručnímu podpisu atleta Usaina Bolta také úzce spjatá se špičkovým sportem,“ uvedla mluvčí DOV Eva Kijonková.

„Bolt Tower bude od 8. května svítit v barvách naší trikolóry. Kavárna v oblacích Bolt Café bude mimo jiné servírovat zákusky s hokejovým motivem a otevřeno bude mít v pátky a soboty až do 20 hodin. Pokud bude zájem větší, prodloužíme otevírací dobu kavárny s jedinečnou vyhlídkou na celou Ostravu a široké okolí i v dalších dnech,“ doplnila ředitelka Červená.

Připravena na fanoušky bude také nová řemeslná pekárna v Gongu s názvem Pizza Chleba DOV. „Nabízí skvělé pečivo, výbornou kávu, ale také originální neapolskou pizzu a další dobroty,“ uvedla mluvčí.

Zdejší záchytné parkoviště fanoušci najdou v místě, kde jsou obvykle hlavní scény velkých festivalů, jako je Colours of Ostrava. „Po odstavení auta se budou moci návštěvníci vydat linkami MHD. Ve dnech hokejových zápasů budou podle informací DPO na linkách č. 2, 7, 11 a 12 vypravována kapacitnější vozidla. Současně bude zavedena i posilová tramvajová linka X jezdící na trase Nádraží Vítkovice – SPORT ARÉNA – Dolní Vítkovice – Plynárny a zpět,“ popsala mluvčí.