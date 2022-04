Letiště Mošnov jedná o armádním logistickém centru, na základnu nemá místo

Mošnovské letiště zmínil jako možnou variantu případné vojenské základny NATO s přítomností amerických vojáků ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, podle premiéra Petra Fialy se však o takové základně na území Česka žádná jednání nevedou. A konkrétně v Mošnově si ji neumějí představit ani technicky.

„Na velkou základnu tu není příliš místa, navíc si v současné době nedokážu představit, jak by v režimu vojenské základny mohla fungovat civilní část letiště. Rozvíjí se nám cargo přeprava, stavíme pro ni nový terminál, vrací se i pasažérské lety,“ komentoval možnost vzniku vojenské základny na mošnovském letišti generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.

Vojáci na mošnovském letišti působili až do devadesátých let, v jeho bezprostřední blízkosti stála i kasárna, to už ale dávno neplatí. A dostatek místa pro možný vznik vojenské základny okolo letiště také nezbývá. Od 90. let tam vznikla například velká průmyslová zóna, v níž působí hned několik podniků.

„Na jih od letiště jsou v podstatě všechny pozemky rozebrané, ve směru od Studénky je zóna spadající pod Natura 2000. Jediná možnost by byla severně od přistávací dráhy, ale tam je v současnosti stavební uzávěra,“ vypočítal Radkovský jednotlivé možnosti.

Možné působení vojáků ovšem úplně nevylučuje. „Uvažujeme o podpisu dohody o spolupráci s armádou, ale je to stále ve stadiu příprav. Jistá verze logistického centra by nám k dalšímu rozvoji letiště pomohla. Určitě by ale nešlo o návrat ke klasickému vojenskému letišti,“ dokončil generální ředitel Letiště Ostrava.

V okolí letiště jsou ještě volné pozemky

Jednání o vzniku armádního logistického centra potvrzuje i mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

„Případný logistický hub Armády České republiky by využíval všechny dostupné druhy dopravy – dálnici, železnici a přistávací dráhu. Neočekává se tedy omezení civilního provozu letiště,“ konstatovala mluvčí kraje. „Co se zmiňované základny týče, v okolí letiště ještě volné plochy jsou, zda jsou vhodné a prostorově dostačující pro případné zřízení základny, je dotaz spíše na armádu,“ dodala.

O tom, že by v Mošnově mohla vzniknout velká vojenská základna, není přesvědčen ani Václav Kološ, starosta nedalekého Petřvaldu. Část letiště se nachází i na petřvaldském katastru.

„Co se našeho katastru týče, jsou na něm v okolí letiště jen pole a zatím se na nás nikdo s požadavky na možnou změnu územního plánu neobracel. Dnes se sice nějaké změny na kraji probírají, ale ty se řeší jen u malých parcel v blízkosti průmyslové zóny,“ poznamenal.